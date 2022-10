Einen Silberstreif am Horizont könnte es nun doch für Neustadt geben: Der Bund will seine Förderung des Glasfaser-Ausbaus im nächsten Jahr fortsetzen, wie am Dienstag bekannt geworden war.

Weil das Fördervolumen von 3,1 Milliarden Euro für 2022 bereits aufgebraucht war, hatte Digitalminister Volker Wissing das Programm vorzeitig gestoppt. Deshalb hatte sich Neustadt trotz geänderter Richtlinien keine Hoffnung mehr gemacht. Nun aber soll, nach Protesten aus Bundesländern, 2023 die gleiche Summe bereitgestellt werden. Allerdings geht das Digitalministerium davon aus, dass es wieder zu einer großen Antragswelle für die Gigabit-Förderung kommt. Deshalb sollen Regionen mit einer sehr schlechten Versorgung zuerst berücksichtigt werden.

IT-Experten prüfen

Oberbürgermeister Marc Weigel will nun zusammen mit der städtischen IT-Abteilung prüfen, wie die Konditionen genau aussehen würden. Vor der jüngsten Änderung konnte die Stadt kein Geld beantragen, weil sie über 20.000 Einwohner zählt. Probleme, einen Anbieter für Glasfaser zu finden, gibt es vor allem im Schöntal und auf der Hambacher Höhe sowie in abgelegenen kleinen Wohngebieten wie dem alten Königsbacher Bahnhof.