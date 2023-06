Gearbeitet wird zwar schon seit ein paar Tagen, aber am Donnerstagmorgen haben Verantwortliche der Deutschen Telekom zusammen mit Oberbürgermeister Marc Weigel auch den offiziellen ersten Spatenstich für den Ausbau des Telekom-Glasfasernetzes im Neustadter Innenstadt-Bereich gestartet. Das Unternehmen plant, in diesem und im kommenden Jahr rund 11.500 Haushalte und Unternehmen an besonders schnelles Internet anzuschließen. Oberbürgermeister Marc Weigel betonte beim Termin: „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Kommune. Es sichert die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort und ich freue mich, dass die Telekom jetzt Gas gibt.“ Gerd Schäfer, Regionalmanager der Telekom erläuterte den Ablauf der Arbeiten: Begonnen wurde im Bereich des Telekom-Hochhauses im Viertel zwischen Chemnitzer Straße, Speyerdorfer Straße, Adolf-Kolping-Straße und Erfurter Straße. Danach soll es in den angrenzenden Straßen weitergehen. Da vor allem im Gehwegbereich gebaggert wird, sei mit keinen größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Allerdings müssten Parkverbote eingerichtet werden. Zum Projekt selbst betonte Schäfer: „Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im WLAN zu Hause und im Betrieb alles stabil laufen.“ In der Innenstadt westlich der Martin-Luther-Straße, in der Altstadt sowie von dort bis zum Stadionbad soll erst ab 2024 gebaut werden. Insgesamt sind 280 Kilometer Glasfaser geplant. Außer der Telekom ist in Sachen Glasfaser-Anschlüsse in Neustadt auch das Unternehmen Deutsche Glasfaser tätig. Es ist vor allem in den Weindörfern aktiv, aktuell laufen die Arbeiten in Mußbach.