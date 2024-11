Laut Ortsvorsteher Roland Ipach hat die neue von der Deutschen Glasfaser beauftragte Baufirma beim Glasfaser-Ausbau in Mußbach in den vergangenen Tagen schon Fortschritte erzielt. Am Montag beginne nun der Ausbau in der Kurpfalzstraße. „Die Baustelle wird etwa 100 Meter lang sein und hoch Richtung Gimmeldingen wandern“, erklärt Ipach. Diese Arbeiten sollen etwa drei Wochen dauern. Ipach rechnet in der Zeit auf der zentralen Achse in Mußbach mit Verkehrsbehinderungen. „Zumal es ein halbseitiges Halteverbot geben wird.“ Die Bürger sollten dies beachten, wenn sie im Ort unterwegs sind, so Ipach. Der Glasfaser-Ausbau war nach einer Insolvenz für Monate unterbrochen und wird nun fortgesetzt.