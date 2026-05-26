Die Deutsche Glasfaser hat den Anfang des Jahres verkündeten Zeitplan für die Verlegung der schnellen Datenleitungen nicht einhalten können. Was jetzt geplant ist.

Der Glasfaserausbau hat in Neustadt wegen zahlreicher Verzögerungen und Schäden schon für viel Verdruss gesorgt – bei Bürgern wie bei der Lokalpolitik. Zumindest wenn es um die Projekte der Deutschen Glasfaser geht. In der Innenstadt und den angrenzenden Bereichen verlegt hingegen die Telekom die moderne Technik – bisher zur Zufriedenheit der Stadt. Es seien hier „keine besonderen Probleme bei der Bauausführung und dem Zeitplan bekannt“, heißt es aus dem Rathaus.

Anders sieht es bei der Deutschen Glasfaser aus, die in den Neustadter Weindörfern tätig ist. Seinem Ärger machte Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) beim Neujahrsempfang Anfang des Jahres Luft. Er informierte die Bürger dabei auch über den weiteren Ausbauplan, wollte dafür aber nicht in Haftung genommen werden: Für die Halbwertszeit der Informationen übernehme er keine Garantie, sagte Weigel. Ende Januar informierte der Beigeordnete Bernhard Adams dann nach einem Gespräch mit Vertretern der Deutschen Glasfaser im Hauptausschuss über den Ausbauplan. Demnach sollte beispielsweise der Ausbau in Mußbach Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein. Auch Adams sagte damals, er übernehme keine Garantie für die von der Firma genannten Zeitpläne.

Erste Aktivierungen im Juli?

Die Vorsicht war berechtigt, wie sich zeigt. Das erste Quartal ist längst vorbei, die Arbeiten in Mußbach sind indes immer noch nicht abgeschlossen. „Leider haben wir tatsächlich das Ausbauziel in Mußbach aufgrund von Insolvenzen der Baupartner nicht geschafft“, teilt Thomas Schommer, Sprecher der Deutschen Glasfaser, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Aber: Man stehe „kurz vor den ersten Aktivierungen“. Mehr als 400 Kundenanschlüsse seien bereits gebaut und werden nach und nach geschaltet, sobald die überregionale Anbindung stehe. „Wir gehen aktuell vom Start der Aktivierungen spätestens im Juli aus“, ergänzt Schommer. In den nächsten Wochen würden auch die Oberflächen in Mußbach final wieder hergestellt.

Weniger zuversichtlich klingt die Einschätzung der Stadtverwaltung zum Ausbau in Mußbach: „Die Arbeiten verlaufen in diesem Jahr aus Sicht der Stadt sehr schleppend. Es gibt weiterhin Verzögerungen in der Bauausführung. Angekündigte Fortschritte sind kaum zu verzeichnen.“ Die Deutsche Glasfaser sei nach wie vor mit den Mängelbeseitigungen wie Gehwegschäden aus den Jahren 2024 und 2025 beschäftigt. Kürzlich habe sich ein neuer Projektleiter für den Ortsbezirk Mußbach vorgestellt. Ein Wechsel in der Bauleitung habe im April 2026 stattgefunden. Nach Information der Stadt sollen nach dem Ausbau in Mußbach die Dörfer Gimmeldingen, Haardt und Königsbach folgen.

In Diedesfeld wird gearbeitet

Beim Blick in den Süden und Osten der Stadt, berichtet Glasfaser-Sprecher Schommer, dass es gelungen sei, die Projekte nach den Insolvenzen der vorherigen Baupartner neu zu vergeben. In Diedesfeld „ist unser neuer Baupartner am 11. Mai gestartet. Im Sommer werden auch die Bauarbeiten in Geinsheim aufgenommen.“

Die Arbeiten in Diedesfeld bestätigt die Stadt: In verschiedenen Bereichen würden die Hauptleitung und die einzelnen Hausanschlüsse verlegt. „Nach dem aktuellen Bauzeitenplan soll die komplette Baumaßnahme im 3. Quartal 2026 abgeschlossen werden“, berichtet die Verwaltung. In Duttweiler sollen die restlichen Mängelbeseitigungen in den kommenden Wochen erfolgen und die Arbeiten dann abgeschlossen werden. In Geinsheim laufe derzeit die Suche nach einem geeigneten Lagerplatz. In Hambach ist kein Glasfaser geplant, weil die Nachfrage laut Deutscher Glasfaser zu gering war.