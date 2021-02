Die Nachfragebündelung in den Ortsteilen Gimmeldingen, Haardt, Königsbach und Mußbach zum Glasfasernetzausbau bis in die Häuser ist beendet: 40 Prozent der Bürger in den Neustadter Ortsteilen haben sich für das Deutsche Glasfaser-Netz entschieden.

Zirka 40 Prozent der anschließbaren Haushalte haben sich für einen Anschluss an das reine Glasfasernetz entschieden. Das Netz der Deutschen Glasfaser wird somit ausgebaut, ohne dass sich Kunden und Stadt an den Baukosten beteiligen. „Das war ein furioser Endspurt der Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen, damit haben wir schon fast nicht mehr gerechnet“, sagt Projektleiter Björn Symanzik.

Bürger werden kontaktiert

Nach der offiziellen Freigabe der Geschäftsführung beginnen die detaillierten Vorbereitungen für den Ausbau in den Ortsteilen, teilt das Unternehmen mit. Jeder, der einen Vertrag eingereicht habe, werde über die weiteren Schritte informiert und zur Besprechung des Hausanschlusses kontaktiert. „In den nächsten Wochen werden wir festlegen, wo der Point of Presence aufgestellt und wie der Tiefbau ablaufen wird“, erläutert Symanzik. Der „Point of Presence“ (PoP) ist die Hauptverteilstation des Netzes. Von hier aus werden die einzelnen Glasfasern in die Haushalte verlegt. Im Anschluss beginnt das Generalunternehmen mit dem Tiefbau.

„Der nun beschlossene Ausbau der Glasfaserinfrastruktur wird nicht nur Standortfaktor für unsere Ortsteile sein, sondern bedeutet auch eine langfristige Verbesserung der Arbeits- und Lebensqualität vor dem Hintergrund der Möglichkeiten des digitalen Zeitalters“, sagt Oberbürgermeister Marc Weigel.