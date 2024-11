Beim Thema Glasfaser-Ausbau rollen viele nur noch genervt mit den Augen. In Mußbach und Gimmeldingen etwa haben die Bürger schon vor Jahren die Verträge unterschrieben. Immerhin: Jetzt wird tatsächlich wieder gebaut. Aber alles läuft trotzdem nicht rund.

Dass der Glasfaser-Ausbau für die Bürger ein sehr emotionales Thema ist, konnte der Mußbacher Ortsvorsteher Roland Ipach in den vergangenen Tagen hautnah spüren. Kaum hatte die von der Deutschen Glasfaser beauftragte Baufirma Libra erste Schilder im Ort aufgestellt, gingen in der Ortsverwaltung schon Anfragen ein – insbesondere seit klar war, dass jetzt November auch der Glasfaserausbau in der Kurpfalzstraße und damit in der zentralen Verkehrsachse zwischen Mußbach und Gimmeldingen erfolgen soll.

Nach der insolvenzbedingten Pause ist Ipach froh, dass nun wieder in Sachen Glasfaser gearbeitet wird. „Aktuell erledigen die Mitarbeiter von Libra vor allem die kleineren Gassen und Straßen, wo das Unternehmen davor nicht fertig geworden war“, so Ipach. Am Dienstag war ein Bautrupp in der Neugasse zugange. Der Ortsvorsteher freute sich über den Fortschritt und die saubere Arbeit.

Ein paar Schilder vergessen

Spannend wird es aber in der Kurpfalzstraße. Die Anwohner an der zentralen Verkehrsachse zwischen Mußbach und Gimmeldingen bekommen auch Glasfaser. Laut Ipach sind die Arbeiten bis Ende November angesetzt. Er erwarte den Ausbau mit Spannung, da auch ein Parkverbot vorgesehen sei. Schon am Dienstagmorgen habe es wegen der Baustelle die von ihm befürchteten Verkehrsprobleme und Staus gegeben, „weil auch noch die Müllabfuhr unterwegs war“. Besonders herausfordernd werde der Bereich am Bahnhof, weil „das Kabel sechs Meter unter den Gleisen durchgeführt werden muss“.

Dass das Gesamtpaket speziell in der Kurpfalzstraße mit dem vielen Durchgangsverkehr knifflig ist, erlebte Ipach am Dienstagmittag beim Baustellenbesuch. Ein Trupp arbeitete in Höhe des Weinguts Stolleis, hatte aber gegenüber keine Parkverbotsschilder aufgestellt, sodass die verbleibende Spur zu eng für den Verkehr war. Doch Vorarbeiter griffen ein und wollten alles neu regeln. Das werde schon noch anstrengend, so Ipach, der trotzdem „froh ist, dass es vorwärts geht und die Firma dran ist“.

Für Gimmeldingen beobachtet Ortsvorsteher Jens Wacker die Entwicklungen ganz genau. Erst wenn in Mußbach der „Hauptverteiler“ fertig ist, kann es in Gimmeldingen weitergehen. „Das dauert wohl noch ein paar Monate“, so Wacker. Er sei aber sehr froh, dass überhaupt gearbeitet wird. Ganz wichtig sei, dass nun die noch bestehenden Baustellen vernünftig verfüllt werden, damit Anlieger über die Wintermonate die Straßen nutzen können. Von der neuen Baufirma Libra habe er „einen guten Eindruck, es ist gut angelaufen“.