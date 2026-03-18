Offiziell ist Elmstein beim Glasfaserausbau bereits „am Licht“. Doch bei einigen Kunden bleibt der Anschluss weiter tot. Was hinter dem Widerspruch steckt.

Die Hoffnung auf Glasfaser war groß: schnelles Internet, stabile Verbindungen, ein Schub für die digitale Infrastruktur auch auf dem Land. Doch vielerorts ist Ernüchterung eingekehrt. Die Realität bleibt oftmals hinter Ausbauzielen und Versprechen zurück. Auch in Elmstein laufe der Ausbau nur schleppend, berichtet ein Leser, der sich an die Redaktion gewandt hat. „Leider gab es von Beginn an erhebliche Probleme bei der Kommunikation, beziehungsweise teilweise gar keine Kommunikation“, schreibt er. Weder seitens des Anbieters Inexio noch von den beteiligten Baufirmen habe es verlässliche Informationen gegeben, so die Kritik.

Insgesamt, so der Elmsteiner, sei es „sehr ernüchternd zu sehen, wie der Ausbauprozess und die Kommunikation mit den beteiligten Stellen bislang verlaufen sind“.

Besonders frustrierend sei für ihn, dass bis heute unklar bleibe, warum sein Anschluss im Elmsteiner Ortsteil Iggelbach noch immer nicht geschaltet werden könne. Inexio berufe sich darauf, dass ihnen keine Abschlussmeldung der ausführenden Baufirma vorliege, weshalb der Anschluss aktuell nicht aktiviert werden könne. Um den Vorgang zu beschleunigen, habe er selbst versucht mit der zuständigen Baufirma Kontakt aufzunehmen – erfolglos. „Meine E-Mails sind bislang unbeantwortet geblieben“, schreibt er. Umso größer sei seine Verwunderung gewesen, als er auf der Website der Kreisverwaltung Bad Dürkheim las, „dass unser Ort laut Bauzeitenplan bereits im Februar in Betrieb gehen sollte“. Insgesamt, so der Elmsteiner, sei es „sehr ernüchternd zu sehen, wie der Ausbauprozess und die Kommunikation mit den beteiligten Stellen bislang verlaufen sind“.

Sprachregelung sorgt für Irritation

Auf RHEINPFALZ-Anfrage weist ein Sprecher der Deutschen Glasfaser, zu der Inexio gehört, auf ein grundlegendes Missverständnis hin. „Leider kommt es im Landkreisprojekt in Bad Dürkheim immer wieder zu Irritationen“, erklärt er. Denn die Formulierung, ein Ort sei „am Licht“, klingt zwar nach abgeschlossenem Ausbau, bedeutet nach Darstellung des Unternehmens aber etwas anderes. Gemeint sei damit zunächst nur, dass die Anbindung an das überregionale Netz bis zum sogenannten „PoP“, also dem Technikstandort stehe. Das sei die Voraussetzung dafür, um Kunden in den Orten „ans Licht“ zu bringen, also die Anschlüsse fertigzustellen und zu aktivieren.

Für Elmstein-Iggelbach bedeutet das laut Unternehmen: Der Ort sei zwar „am Licht“, die Anschlüsse der Haushalte seien aber noch nicht überall schaltbar. Zur Schaltung der einzelnen Kunden fehle noch die Erschließung einzelner Unterverzweiger. Diese Arbeiten seien kreisweit im Gange. „Hier werden wir in den nächsten Wochen weitere erhebliche Fortschritte erzielen“, so der Sprecher.

Dass bereits die Erschließung des Technikstandorts öffentlich als wichtiger Meilenstein genannt wird, begründet das Unternehmen damit, dass dieser Schritt noch vollständig im eigenen Einflussbereich liege. „Bis zu diesem Punkt ist es in unserer Hand, die Fertigstellung zu realisieren“, erklärt der Sprecher. Die Schaltung der einzelnen Anschlüsse hänge dagegen „von mehreren Variablen ab“. Dazu zählten etwa Terminabsprachen zum Hausanschluss oder Restlaufzeiten bestehender Verträge. Deshalb habe man sich gemeinsam mit dem Landkreis auf diesen „Meilenstein“ in der Kommunikation verständigt.