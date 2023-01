Eine Neujahrsgala mit buntem Programm aus Show, Musik und Comedy wird es erstmals am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr in der Deidesheimer Stadthalle geben. Die Macher des Boulevardtheaters setzen dabei auf Glamour und große Namen.

Mit dieser überwältigenden Resonanz hat Theaterleiter Boris Stijelja selbst nicht gerechnet: „Schon vor der Show war die Show ausverkauft.“ 400 Karten seien im Nullkommanix abgesetzt gewesen. „Deidesheim wird zum Hotspot der internationalen Stars“, erklärt Stijelja vollmundig. Im Team mit Sven Mühlberger, dem neuen Co-Theaterleiter, sei es ihm gelungen, für einen bunten Unterhaltungsabend Künstler der Spitzenklasse aus ganz unterschiedlichen Genres und Regionen auf der Bühne des großen Saals der Stadthalle Paradiesgarten zusammenzubringen: „Wir machen das, was wir am besten können, Show, Musik und Comedy“, erklärt er.

Und das, wie gesagt, vor vollem Haus, denn das Boulevardtheater hat sich längst über die Region hinaus einen guten Ruf erspielt. Mit einem hochwertigen Programm wolle man sich für über 25-jährige Treue beim Publikum bedanken – als Nachschlag zur offiziellen Jubiläumsfeier gewissermaßen, die im Herbst groß begangen wurde. Stijelja, Comedian und selbsternannter Pfalz-Botschafter in Kroatien, wird den Abend moderieren. Als Schirmherren fungieren Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr und Verbandsbürgermeister Peter Lubenau.

Zum ersten Mal in Deidesheim zu sehen sein wird der Comedy-Veteran Markus Maria Profitlich (bekannt aus Sat1 „Die Wochenshow“ und „Mensch, Markus!“), der zwar schon seit einigen Jahren immer wieder vom Boulevardtheater engagiert wurde, bislang aber nur für Auftritte in der Zweigstelle in Maikammer. Daneben treten mit Sascha Korf (Impro-Comedy) und El Mago Massin (Musikcomedy) zwei aus dem „Quatsch Comedy Club“ bekannte Fernsehgesichter auf. Mit dabei ist auch „Winzer-Bu“ Tim Poschmann als Liebling der Region. Musik gibt es vom Gospelchor „Getogether“ aus Bensheim unter Leitung von Thorsten Mühlberger. Für internationalen Glamour sorgen sollen das Rollschuh-Artistik-Duo „Rollecsos“, bestehend aus den Berlinern Dieter Barnekow und Martina Soult, und die Burlesque-Künstlerin „Kiki Beguin“ aus Paris.

Und weil die Neujahrsgala dieses Jahr bereits ausverkauft ist, ist die nächste Neujahrsgala bereits gesetzt: Der Termin ist am Sonntag, 21. Januar 2024. Der Vorverkauf startet am Montag, 23. Januar, unter Telefon 06326/981801 oder info@boulevard-deidesheim.de.