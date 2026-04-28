Die kostenlose LED-Umtauschaktion des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) im Landkreis Bad Dürkheim wird nach Angaben der Behörde gut angenommen.

Noch bis Mitte Juni können Bürgerinnen und Bürger im wöchentlichen Wechsel auf den vier Wertstoffhöfen im Kreisgebiet ihre alten Glühbirnen abgeben und als Ersatz kostenlos energiesparende LED mitnehmen. Seit Montag geht die Umtauschaktion, die am 20. April in Friedelsheim begonnen hat, auf dem Wertstoffhof in Haßloch weiter.

Die stellvertretende AWB-Werkleiterin Larissa Kehl ist mit dem bisherigen Verlauf der Aktion sehr zufrieden. „An den ersten Tagen sind insgesamt bereits mehrere 120-Liter-Tonnen voll alter Lampen abgegeben worden. Wir freuen uns sehr über den hohen Zuspruch für die Aktion“, betont Kehl. Nach der Woche in Haßloch wandert der Umtauschstand nach Esthal und Grünstadt – und danach geht es noch einmal von vorne los in Friedelsheim. Wichtig sei, dass alte Lampen immer nur zu den regulären Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe umgetauscht werden können, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Das bedeutet, dass in Esthal ein Umtausch nur mittwochs und samstags möglich ist.

Umtausch nur in haushaltsüblichen Mengen

In Haßloch läuft die Aktion in dieser Woche und von 25. bis 30. Mai, in Esthal von 4. bis 9. Mai und von 1. bis 6. Juni. Dabei gilt ein Eins-zu-eins-Austausch, man bringt eine Lampe und bekommt eine LED, wobei es immer nur haushaltsübliche Mengen sein sollten, die pro Person umgetauscht werden. Vier Arten von LED sind erhältlich, entweder in der normalen oder einer dimmbaren Variante. Die Aktion ist eines der Teilprojekte, die der Landkreis Bad Dürkheim über Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes Rheinland-Pfalz finanziert. Rund 80.000 Euro sind für die LED-Umtauschaktion eingeplant.

Info

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs Haßloch (Westrandstraße 1): Montag bis Mittwoch und Freitag: 8 bis 12 und 12.30 bis 16 Uhr, Donnerstag: 8 bis 12 und 12.30 bis 17 Uhr; Samstag: 8 bis 12 Uhr; Esthal (Klosterstraße): Mittwoch: 13.30 bis 16.30 Uhr und Samstag: 9 bis 12 Uhr. Am Tag der Arbeit am Freitag, 1. Mai, und am Samstag, 2. Mai, sind die Wertstoffhöfe geschlossen.