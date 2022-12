Es gibt sie noch – die kleinen Weihnachtswunder in der Neustadter Innenstadt. Beim Adventsbummel kam der Lieblingsohrring abhanden. Vermutlich blieb er am Schal hängen und fiel zu Boden. Entdeckt wurde der herbe Verlust aber erst spätabends beim Blick in den Spiegel. So ein Schreck! Nach erfolgloser Suche im Haus, auf dem Bürgersteig und im Auto drehten sich dann nachts die Rädchen im Kopf: Wo könnte das schöne Schmuckstück verloren gegangen sein? Plötzlich die vage Erinnerung, dass es auf dem Parkplatz an der Ecke Karl-Helfferich-/Konrad-Adenauer-Straße beim Einladen passiert sein könnte. Also Jogginghose an und auf zum Parkplatz! Tatsächlich ist er um 8.30 Uhr noch fast verwaist. Während ich noch suchenden Blickes den Boden scanne, parkt ein städtisches Fahrzeug ein. Einer der beiden Mitarbeiter fragt gleich, was ich suche und ob es sich um ein auffälliges Teil handelt. Noch während ich erzähle, dass mein Mann den langen silbernen Ohrring mit dem eingearbeiteten Aquamarin vor Jahren für mich entworfen hat, bückt sich einer der Männer, hebt etwas auf, grinst mich an und fragt: „Ist er das?“ Und da liegt er völlig unversehrt! Mir fällt ein Stein vom Herzen. Kaum habe ich mich bedankt, eilen die beiden Weihnachtsengel in Arbeitshosen auch schon davon. Und ich trage ihr Geschenk beglückt nach Hause.