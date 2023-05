Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Geschichte der Feuerwehr? Kurfürst Friedrich der Weiße? Zig Generationen von Grundschülern? All das und noch viel mehr wird in Haardt nicht vergessen. Dafür sorgt das Haardter Blätt’l. Wer dabei mitmachen will, sollte nicht nur fachliches Interesse haben.

Mehrere Lagen Staub und unzählige Spinnweben überziehen die Metallregale, die sich unter dem Dach in einem Schuppen im Haardter Steinbruch aneinanderreihen. Eine Neonröhre