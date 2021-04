Was macht eigentlich ... Anja Kaußler? Die 54-jährige Blockflötistin war in den 90er Jahren unter ihrem Mädchennamen Denzinger ein strahlender Stern der Neustadter Alte-Musik-Szene, lebt mittlerweile aber schon seit vielen Jahren in Norddeutschland. Warum sie dort auch gar nicht mehr weg will, erzählt sie im Interview mit Markus Pacher.

Frau Kaußler, in den letzten Jahren, besser Jahrzehnten, hat man in Neustadt nicht mehr viel von Ihnen gehört. Ist die Verbindung zu Ihrer alten Heimatstadt abgebrochen?

Nein, keineswegs. Meine Eltern und mein Bruder Martin leben ja noch hier, und die besuche ich mindestens dreimal im Jahr. Musikalisch gesehen gibt es in der Tat allerdings keine Bezugspunkte mehr zu meiner alten Heimat. Mein musikalischer Mittelpunkt ist jetzt in Norddeutschland. Bewusst verzichten ich und mein Mann, der als hauptberuflicher Organist mein kammermusikalischer Favorit-Partner ist und mit dem ich regelmäßig als Duo auftrete, auf das Konzertieren außerhalb unserer Region. Das hängt unter anderem mit dem schwierigen Transport unserer alten Tasteninstrumente zusammen, den wir unbedingt vermeiden wollen.

Was hat Sie denn überhaupt in den Norden verschlagen?

Nach dem Aufbaustudium in Bremen bin ich dort geblieben, weil ich die Herausforderung liebe. Die Mentalität der Menschen in Norddeutschland ist eine gänzlich andere. Die Leute sind weitaus weniger begeisterungsfähig und im Gegensatz zu den Pfälzern sehr spröde. Wenn sie nach einem Konzert immerhin eine Minute lang klatschen, ist das wie „Standing Ovations“ bei uns. Und genau darin liegt die Herausforderung.

Die Blockflöte hat ja nicht das beste Image. Was lieben Sie an ihr?

Ich möchte mich als eine leidenschaftliche Blockflötistin bezeichnen. Ein anderes Instrument kam für mich niemals wirklich in Frage, auch wenn ich zusätzlich Oboe und Querflöte gelernt habe. Der Klang der Blockflöte ist der einzige Klang, der mich wirklich tief in meinem Herzen und in meiner Seele berührt. Ich schätze ihre Schlichtheit trotz ihrer Einschränkungen bezüglich des Klangvolumens und der dynamischen Möglichkeiten. Über meine Erfolge bei „Jugend musiziert“ habe ich entdeckt, was alles in diesem Instrument steckt. Mich interessiert einfach alles, was mit der Blockflöte, die im 18. Jahrhundert nach der Erfindung der Traversflöte aus der Mode gekommen ist, zusammenhängt. Zum Beispiel beschäftige ich mich neuerdings intensiv mit der Csakau, einer im 18. Jahrhundert erfundenen und damals sehr beliebten, irgendwo zwischen Sopran- und Altflöte angesiedelten „Spazierstockflöte“. Ansonsten bediene ich alle Vertreter der Blockflötenfamilie, darunter natürlich besonders die Alt-Blockflöte, die die wichtigste Rolle im Repertoire einnimmt.

Bei meiner Internet-Recherche bin ich auf eine CD-Produktion mit dem aus Landstuhl stammenden Gitarristen Albert Pedek gestoßen, mit dem Sie unter dem Namen „Duo Da Capo“ auftraten. Gibt es dieses Ensemble noch?

Oh, das war in meinem früheren Leben. Wir haben lange miteinander musiziert, aber irgendwie wurde es aufgrund der großen Entfernung doch zu kompliziert. Viele Jahre spielte ich auch in einem Ensemble, das sich „New Art Trio“ nannte und dem außer mir noch zwei Schlagzeuger angehörten. Auch diese Formation gibt es nach dem Weggang eines Schlagzeugers nicht mehr.

Blockflöte und Schlagzeug – das klingt nach moderner Musik. Die Blockflöte verknüpft man ja eher mit der Renaissance. Wie stehen Sie zur Avantgarde?

Ehrlich gesagt zählt das moderne Repertoire nicht gerade zu meiner Lieblingsmusik, obwohl ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe. Auch kommt sie meiner Erfahrung nach, abgesehen von einigen Spezialisten, nicht besonders gut beim Publikum an. Ich finde alte Musik schöner und interessiere mich dementsprechend brennend für historische Instrumente. Vielleicht hängt das unter anderem mit der Liebe meiner Eltern zu Antiquitäten und unserem Antiquitätengeschäft in Neustadt zusammen. Mein Bruder Martin sagt immer, wir seien in einem Museum groß geworden. Das färbt offensichtlich ab.

Apropos alte Instrumente – neben der besagten Tasteninstrumenten-Sammlung verfügen Sie vermutlich auch über eine große Anzahl an Flöten ...

Ja, meine Sammlung besteht aus etwa 40 Instrumenten in allen Größen, von der Mittelalter- bis zur Renaissanceflöte. Im Grunde benötigt man für jedes Stück eine andere Flöte. Das Instrument und das Musikstück gehören untrennbar zusammen. Wenn dann noch der richtige Interpret hinzukommt, ist das Ergebnis perfekt. Denn Musik ist wie eine Sprache. Wenn man den jeweiligen Dialekt beherrscht, ist man ganz nah dran. Wir wollen ja die Musik der jeweiligen Zeit bestmöglichst abbilden.

Gibt es neben ihrer Leidenschaft für die Blockflöte noch Platz für Hobbies, die nichts mit Musik zu tun haben?

Neben der Musik beschäftige ich mit allem, was mit Kunst zu tun hat. Ich modelliere, male, koche et cetera - und habe dabei immer das Gefühl, dass mein Leben nicht ausreicht, um alle meine Interessen zu pflegen. Als kreativer Genussmensch mag ich alles, was schön ist und gut schmeckt. Darum wird auch der Kontakt und meine Liebe zur Pfalz und ihren tollen Weinen niemals abbrechen.

Welchen Stellenwert nimmt Ihre pädagogische Arbeit in Ihrem musikalischen Alltag ein?

80 Prozent meines beruflichen Alltags widme ich dem Unterrichten an der Musikschule Lohne. Mit meinem sehr regen und jungen Kollegium spiele ich das ganze Repertoire in allen denkbaren Konstellationen rauf und runter. Das absolute Highlight im Jahr ist unser Aufenthalt auf der Nordseeinsel Wangerooge. Gemeinsam mit 50 Kollegen und einer Favorit-Auswahl von 200 unserer Schülerinnen und Schüler laden wir in unterschiedlichen Formationen zu vier bis fünf Auftritten pro Tag ein, darunter Kur-, Straßen- und Kirchenkonzerte und einige auch in reiner Lehrerbesetzung. Das Publikumsinteresse ist enorm groß. Es gibt viele Leute, die jedes Jahr ungeduldig darauf warten, unsere Musikschule live erleben zu dürfen.

Leiden Sie wie viele andere Ihrer Musikerkollegen unter der Corona-Situation mit den eingeschränkten Konzertmöglichkeiten und den erschwerten Unterrichtsbedingungen?

Nein, das Gegenteil ist der Fall. Endlich habe ich Zeit für mich, kann spielen was ich möchte. Als Festangestellte in einer Musikschule bin ich wirtschaftlich gesehen auf der sicheren Seite. Mit dem Digitalunterricht funktioniert es ganz gut, auch wenn wir alle hoffen, bald wieder Präsenzunterricht halten zu können. Natürlich vermisse ich die Auftritte. Die Bläser sind ja neben den Sängern angeblich ganz besonders gefährlich. Aber auch hier habe ich das große Glück, dass ich an der Seite meines Mannes zumindest regelmäßig bei Andachten in der Kirche konzertieren darf. Durch Corona konnte ich außerdem meine Idee, mich selbst zu versorgen und in unserem Garten eigenes Gemüse anzubauen, weiter vorantreiben.

Wir verfügen ja in Neustadt über eine ausgeprägte Alte-Musik-Szene. Mit dem „Neustadter Herbst“ wurde gar ein eigenes Festival mit hochkarätigen internationalen Interpreten ins Leben gerufen. Wäre das etwas für Sie?

Man sollte niemals nie sagen, aber eigentlich steht meine Entscheidung fest. Hier gibt es viele interessante Aufgaben für mich, und ich glaube, dass man sich auf einen Ort fokussieren sollte, um seine Sache richtig gut zu machen. Und dieser Ort ist nicht mehr Neustadt.

Zur Person: Anja Kaußler

Anja Kaußler (geborene Denzinger), Jahrgang 1966, entstammt der bekannten Neustadter Antiquitätenhändler-Dynastie Denzinger und ist seit 1996 mit dem Kirchenmusiker und Organisten Johannes Kaußler verheiratet. Nach zahlreichen ersten Preisen bei „Jugend musiziert“ und dem Abitur 1986 am Käthe-Kollwitz-Gymnasium studierte sie Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Blockflöte an der Musikhochschule in Frankfurt, worauf ein Aufbaustudium in Bremen folgte. Neben ihrer reichen Konzerttätigkeit unterrichtet sie heute an der Musikschule in Lohne bei Oldenburg und lebt in Ottersberg bei Bremen.