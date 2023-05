Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Familie Solbach gehört zu den Leidtragenden der Flut in Mayschoß. Verglichen mit anderen Schicksalen hatte sie unterm Strich aber noch Glück im Unglück. Ein Fall aus der kleinen Gemeinde an der Ahr.

Am 14. Juli 2021 lebte die Familie Solbach seit einem knappen halben Jahr in ihrem neuen Haus in Mayschoß. Andreas Solbach arbeitet bei Deutz in Köln, machte aber an jenem Mittwoch früher