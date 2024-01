Schnee und Glatteis haben auch am Donnerstag für Einschränkungen in und um Neustadt gesorgt.

Am Vormittag musste der Busverkehr wegen der Straßenlage mit Schneefall komplett eingestellt werden. Erst am Nachmittag konnten Busse wieder ihre Fahrten aufnehmen. Ralf Stuhlberg, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, beschrieb die Einsatzlage am Donnerstagnachmittag als „so ruhig wie gestern“. Witterungsbedingt registrierte die Wehr keine Unfälle. Dass im Vergleich zu Mittwoch am Donnerstag wieder mehr Menschen das Haus verlassen haben, machte sich aber bemerkbar: Die Polizei meldete am Nachmittag auf Anfrage zahlreiche Einsätze und Unfälle wegen der Glätte im ganzen Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. In Neustadt und dem Umland sei aber „alles glimpflich“ abgelaufen. Genaue Zahlen wurden nicht genannt. Es habe nur kleinere Blechschäden, keine größeren Sachschäden oder gar Verletzte gegeben.

Nicht alle Straßen anfahren konnte laut Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) die Müllabfuhr, deshalb ändert sich der Abfuhrplan: Im Abfuhrbezirk 2 zwischen Karolinenstraße/Saarlandstraße und Dr.-Wirth-Straße liegen teils noch Gelbe Säcke. Sie sollen bis Freitagnachmittag eingesammelt werden. Im Abfuhrbezirk 3 (Böbig und Schöntal) blieben in steilen Straßen Restmülltonnen stehen. „Es wird versucht, diese Straßen am Freitag nochmals anzufahren“, so der ESN. Dasselbe gilt für die Gelben Säcke im Bezirk. Im Abfuhrbezirk 4 (Branchweiler und Naulott) werden Gelbe Säcke erst am Montag geholt. Die noch vollen Biotonnen in Lachen-Speyerdorf (Abfuhrbezirk 6) sollen bis Freitagnachmittag geleert werden. Gleiches gilt in Diedesfeld und Hambach (Abfuhrbezirk 7) für Bio- und Papiermüll. Verbliebenes Glas soll am Samstag folgen. Im Abfuhrbezirk 8 (Gimmeldingen, Haardt, Königsbach) werden Bio- und Papiermüll erst am Montag eingesammelt. Der ESN bittet Bürger: Sollte danach noch Müll zurückbleiben, sollten Säcke und Tonnen zurückgenommen werden. Wertstoffsäcke werden bei der nächsten Sammlung als Beistellungen (Restabfall in neutralen Säcken, Bioabfall in Papiertaschen oder Kartons, Papier in Wertstoffsäcken für Papier) mitgenommen oder können beim Wertstoffhof abgegeben werden.