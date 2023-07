Mit dem Hit „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ wurde die Dänin Gitte Hænning 1963 quasi über Nacht zu einer der beliebtesten Interpretinnen des deutschsprachigen Schlagers. Seitdem war die Künstlerin, die in ihrer Heimat schon im Grundschulalter zum Kinderstar avancierte, in vielen verschiedenen Genres unterwegs, ob Pop, Blues, Jazz, Musical und dänischen Volksliedern, der Bühne jedoch ist sie immer treu geblieben. Inzwischen zählt sie 77 Jahre, doch „Die Frau ist wie Wein: je älter, desto besser“, schrieb eine Zeitung nach einem Konzert im vergangenen Jahr. So darf man einiges erwarten, wenn die Sängerin am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr auf in Neustadt vorbeischaut. Bei ihrem Liveauftritt im Saalbau präsentiert sie unter Motto „Für immer und neu“ in kleiner Besetzung ihre Lieblingssongs. Begleitet wird die Sängerin dabei von Wolfgang Köhler am Flügel und Olaf Casimir am Bass. Karten gibt’s schon jetzt bei Tabak Weiss in Neustadt (06321 2942), unter Hotline 0631 37016618 oder im Netz unter www.kultopolis.com und www.reservix.de.