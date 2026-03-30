Der Gitarrist Stefan Grasse begeistert im Café Mandelring in Haardt mit eigenen Kompositionen und Interpretationen.

Unter dem Titel „Inner Sound“ nimmt er die Besucher auf Einladung des Vereins Reblaus mit auf eine emotionale Reise.

Mehr als 20 Alben hat der gebürtige Münchner und Wahl-Nürnberger Stefan Grasse, Jahrgang 1962, von 1993 bis 2023 mit der Gitarre eingespielt. Die meisten Produktionen erschienen bei seinem eigenen Label Xolo Music, das Grasse 1999 gründete. Sein Werk dokumentiert eine intensive Beschäftigung mit Gitarrenmusik unterschiedlicher Kulturen und Epochen, von Nürnberg über Schottland bis Südamerika, vom Barock über die Klassik und Romantik bis hin zur modernen Musik.

Mit dem Ende 2023 veröffentlichten Album „Inner Sound“ schlug Stefan Grasse ein neues Kapitel auf. Denn die CD beziehungsweise LP enthält ausschließlich eigene Kompositionen. Wobei der Gitarrist unter anderen eigene Naturerlebnisse vertont hat – sei es eine Alpendurchquerung, ein Spaziergang im Frühling an einem See in Bayern oder der Blick auf einen Fjord in Schottland. Wenngleich Grasse im Café Mandelring ankündigte, er werde nur „Musik von mir“ spielen: Außer allen sieben Stücken von „Inner Sound“ interpretiert der Franke doch auch ebenso gefühl- wie fantasievoll gleich mehrere Werke anderer Komponisten.

Pure Spielfreude bei „Mysterious Dance“

Grasse eröffnet sein Konzert im Café Mandelring von Thomas Fischer und Anne Maxein mit „Mysterious Dance“, der dritten Nummer von „Inner Sound“. Der Fünfminüter ist ein ruhiges, melodisches Stück, das pure Spielfreude ausdrückt. Beim kurz darauf folgenden „Frühlingsrauschen“ halten sich rhythmische und melodische Elemente die Waage.

Der Komponist hat sich für dieses Stück von einem Spaziergang an einem Frühlingstag inspirieren lassen, wie er sagte. Es findet sich ebenfalls auf seinem Album „Inner Sound“. Auch falls nicht jeder das Blätterrauschen und das Vogelzwitschern heraushören sollte, das Grasse vertonen wollte, ein großes Gute-Laune-Potenzial besitzt das Werk gleichwohl.

Ganz neues Stück und Trance-Anklänge

„Sommertag“ hat der Gitarrist, der nicht nur ein Musik-Label gründete, sondern auch namhafte Veranstaltungen wie die Nürnberger Gitarrennacht leitet, eine ganz neue eigene Komposition genannt. „Dafür brauche ich wohl noch die Noten“, sagte Grasse fast entschuldigend. Mit „Sommertag“ entführte er die Zuhörer in höhere Sphären.

Wie Trance klingt die Nummer „Gentle Waves, reflecting the Sun“. Im Album „Inner Sound“ ist sie das erste Stück. Trance, ist das nicht elektronische Musik? Ja, genau, und zwar eine melodieorientierte Form derselben. Dem Stil entspricht „Gentle Waves, reflecting the Sun“ über weite Strecken. Und Elektronik spielt auch noch mit. Denn Grasse holt sich hier, wie es für seine neueren Kompositionen typisch ist, Unterstützung durch selbst produzierte Samples, die er auf seinem Laptop abrufbereit hat. So klingt er mehrstimmig – und manchmal als Solist in einem Orchester mit verschiedenen Instrumenten. Denn auch Percussion und Synthesizer-Klänge sind zu hören.

Beim Romantiker klingt es nach Fernweh

Grasse ist bekennender Romantiker. Dazu passt, dass er als 15-Jähriger zu Fuß die Alpen durchquerte. Worüber er in höherem Alter „Lontano e oltre i monti“ komponierte. Das sechste Stück auf „Inner Sound“ klingt auch im Café Mandelring nach Fernweh – und wird von den Besuchern bejubelt. Gut an kommen auch seine Interpretationen von Werken (für Klavier) des französischen Komponisten Erik Satie (1866-1925).

Info

Stefan Grasse online: www.stefan-grasse.de; Kleinkunstverein Reblaus: www.reblaus-kleinkunst.com; Café Mandelring: https://cafemandelring.de.

