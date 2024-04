Der Speyerer Gitarrist Christoph Stadtler ist schon mehrfach in der Konzertreihe der Fördergemeinschaft in der Alten Winzinger Kirche aufgetreten, nun, beim nächsten Mal am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr bringt er seine aus Brasilien stammende Kollegin Ignez Carvalho mit, die dabei auch singen wird. Das Programm verspricht eine Mischung aus Jazz, Samba und Bossanova mit Stücken wie zum Beispiel „Gracias a la Vida“ von Violeta Parra und „Over The Rainbow“ sowie Eigenkompositionen mit von Carvalho zum Teil selbst verfassten Texten in portugiesischer Sprache, von denen einige auch auf ihrer Solo-CD „Owabe“ veröffentlicht wurden. Die Musikerin, Psychologin und Musiktherapeutin lebt ebenfalls in der Domstadt und arbeitet mit Stadtler schon seit acht Jahren im Duo zusammen. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen je zur Hälfte den Künstlern und der Fördergemeinschaft zugute, die diese für die Umgestaltung des Altarraum in der Alten Winzinger Kirche einsetzen will.