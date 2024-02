Die Stadtverwaltung Neustadt beteiligt sich auch in diesem Jahr am Zukunftstag für Mädchen und Jungen am Donnerstag, 25. April. Jugendliche haben dann die Möglichkeit, in verschiedene Berufe und deren Aufgabengebiete bei der Verwaltung für einen Tag hineinzuschnuppern.

Für Mädchen werden laut Verwaltung Plätze in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz, IT, Forst, Straßenbeleuchtung, Stadtbild und Grün (Tiefbau- und Straßenbau; Garten- und Landschaftsbau sowie Zierpflanzenbau) angeboten.

Für Jungen sind Plätze in den Bereichen Kita und Hort, Jugendarbeit und Stadtbücherei mit dabei.

Die Anmeldung ist möglich über das offizielle Portal www.girls-day.de/Radar beziehungsweise www.boys-day.de/Radar.