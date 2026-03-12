Ein Blick hinter die Kulissen des Landtags: Dazu lädt der SPD-Landtagsabgeordnete Claus Schick Mädchen ab 14 Jahren anlässlich des „Girls’ Day“ am Donnerstag, 23. April, ein. Bewerben können sich Mädchen aus Neustadt, Haßloch und der Verbandsgemeinde Deidesheim. Unter dem Motto „Dein Tag, dein Weg!“ sollen die Teilnehmerinnen unter anderem erfahren, was im Landtag täglich passiert und wie es sich auf dem Platz des Ministerpräsidenten sitzt, teilt Schick mit. „Wir wollen mehr Frauen und mehr junge Menschen motivieren, sich in der Politik zu engagieren“, sagt er. „Wir möchten das auch nutzen, um Anregungen von jungen Menschen für unsere Arbeit aufzunehmen.“ Geplant sind Treffen mit Abgeordneten samt Diskussion, eine Führung durch Landtag und Abgeordnetenhaus sowie ein Treffen mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Bewerbung bis Sonntag, 29. März, bei Schicks Wahlkreisbüro: E-Mail Claus.Schick@spd.landtag.rlp.de.