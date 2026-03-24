Beim „Girls’ Day“ am Montag, 23. April, können Mädchen in Berufe mit geringem Frauenanteil schnuppern. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd ist dabei.

„Bei der SGD Süd arbeiten Menschen mit vielen unterschiedlichen Berufen. So haben wir Experten, die sich unter anderem in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Landesplanung, Gewerbeaufsicht, Wasser- und Abfallwirtschaft und Erneuerbare Energien einbringen“, wird SGD-Süd-Präsident Hannes Kopf in einer Mitteilung zitiert. Demnach stellt die Behörde an ihrem Standort in Neustadt insgesamt zehn, in Speyer zwei Plätze zur Verfügung.

Zwei Mädchen können beim Referat Bauwesen in Neustadt die Tätigkeit einer Architektin in der Bauverwaltung des öffentlichen Dienstes kennenlernen. Die SGD-Abteilung ist zentraler Ansprechpartner in Fragen des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts sowie bei Hochbaumaßnahmen, die eine finanzielle Zuwendung des Landes erhalten. Anmeldung: s.rlp.de/yZ5FOaK.

Handwerkliches Geschick testen

Ebenfalls in Neustadt können vier Mädchen erfahren, was eine Gewerbeaufsichtsbeamtin macht und wie Chemiekenntnisse im beruflichen Alltag umgesetzt werden. Zudem ist ein praktischer Teil zur Bewertung und Kennzeichnung von Chemikalien geplant. Anmeldung: s.rlp.de/kDiWY1f.

Zwei weitere Plätze stehen in Neustadt im Facility Management zur Verfügung. Im Anschluss an die Vorstellung der Haustechnik des im Jahr 1955 erbauten SGD-Verwaltungsgebäudes rund um die Heizungsanlage, die Aufzugschächte und die Maschinenräume, wird es laut Ankündigung die Möglichkeit geben, gemeinsam mit dem Hausmeister-Team sein handwerkliches Geschick zu testen. Anmeldung: s.rlp.de/lV7foTr.

Drohnen am Deich im Einsatz

Auch die EDV-Abteilung in Neustadt bietet zwei Plätze für den „Girl’s Day“ an. Die Teilnehmerinnen erhalten einen Einblick in EDV-Themen rund um Systemadministration, Netzwerktechnik, E-Akte und Digitalisierung. Anmeldung: s.rlp.de/l2zj5.

Um den Hochwasserschutz geht es in Speyer, wo ebenfalls zwei Plätze zu vergeben sind. Das Angebot gibt Einblicke in den Arbeitsalltag eines Deichwärters; dabei kommen Traktoren, ein Multifunktionsarbeitsgerät und Drohnen zum Einsatz. Auch eine Vor-Ort-Besichtigung des Deichs ist vorgesehen. Anmeldung: s.rlp.de/Shk3Ns6.