„Wer denkt, die Arbeit bei Behörden wäre langweilig und würde sich nur am Schreibtisch abspielen, der irrt sich“, sagt Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt. Daher macht die SGD Süd beim Girls’ Day am 27. April mit und bietet interessierten Schülerinnen einen Tag im Außendienst an: „Damit sie live erleben, dass Beamtin sein nichts mit Ärmelschonern und Stempeln zu tun hat.“ Fünf Mädchen können sich für den Tag bewerben. Weitere Informationen bekommen Interessierte im Internet unter www.sgdsued.rlp.de oder per E-Mail an florian.pfister@sgdsued.rlp.de.