Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd bietet am Girls’ Day am 25. April die Möglichkeit, mit der Marktüberwachung unterwegs zu sein. Konkret wird das Berufsbild der Gewerbeaufsichtsbeamtin vorgestellt. Anschließend erfolgt eine Einführung in das Thema Produktsicherheit. Diese theoretischen Kenntnisse werden bei einer Einkaufstour durch einen Markt praktisch umgesetzt. Dabei werden verschiedene Produkte einer Prüfung unterzogen, wie die SGD mitteilt. Wer sich für das Angebot interessiert, muss mindestens 14 Jahre alt sein. Anmeldungen für dieses Angebot sind online möglich unter https://t1p.de/87lnd