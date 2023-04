Seit 2022 ist der Forstweg zwischen Forsthaus Benjental und der K16 gesperrt. Erdrutsche haben ihn mehrfach zerstört. Über die Zukunft der Straße sind sich Kreis und Gemeinden uneinig.

Über das Teilstück damaligen K15 zwischen der K16 und dem Forsthaus Benjental wurde in den Jahren 2002 bis 2006 viel und heftig diskutiert. Anfang 2002 war ein Stück der damaligen Kreisstraße unterspült worden und auf einer Länge von zwölf Metern abgerutscht.

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim gab die Schuld den Neustadter Stadtwerken: Eine unter der Straße verlaufende Wasserleitung der Werke sei gebrochen und habe den Schaden verursacht. Die Werke sahen das anders, schließlich zahlte deren Versicherung 120.000 Euro. 350.000 Euro sollte die Sanierung der Straße kosten, der Landkreis wollte den fehlenden Betrag von 230.000 Euro aber nicht zahlen.

Nur noch Waldweg?

Entlang der Straße haben die Gemeinden Deidesheim und Niederkirchen Waldbesitz. Im weiteren Verlauf führt die Straße auf Neustadter Gemarkung. Die Kreisverwaltung forderte die drei Gemeinden auf, sich an den Kosten zu beteiligen. Verschiedene Varianten waren im Gespräch, unter anderem sollte eine Stützmauer gebaut werden. Letztendlich scheiterte alles an den Kosten. Schließlich schien es darauf hinauszulaufen, dass die K15 zum Forstweg herabgestuft und für den öffentlichen Verkehr gesperrt wird.

Der Deidesheimer Bürgermeister Manfred Dörr (CDU) verhinderte diese Lösung, indem er alle Beteiligten an einen Tisch brachte. Die K15 sei wichtig für den Tourismus, argumentierte Dörr. Zudem sei es ökologisch nicht sinnvoll, wenn der Straßenbelag mitten im Wald vor sich hin verrotte.

Kompromiss geschlossen

Daraufhin kam es zu einem Kompromiss. Die Kreisstraße wurde zu einem Forstweg herabgestuft, für den geringere Standards im Gegensatz zu einer Straße gelten. Kreis und Forstverwaltung teilten sich die über die Versicherungssumme hinausgehenden Kosten. Der Forstweg blieb für Fahrzeuge mit einem Gewicht von weniger als 1,8 Tonnen frei, allerdings wurde die Geschwindigkeit begrenzt. Der Landkreis erklärte sich bereit, jährlich 5000 Euro für den Unterhalt des Forstwegs beizusteuern.

Das ging gut, bis sich 2022 wieder ein Stück Hang löste. Die Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim ordnete an, den Forstweg zu sperren. Der Schaden ist inzwischen behoben, doch soll der Weg dauerhaft gesperrt bleiben, da die Gefahr besteht, dass der Hang an anderen Stellen abrutscht, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung auf Anfrage mit. Zudem beteilige sich der Landkreis nicht mehr an den Kosten.

Kreis noch in Gesprächen

Das sei nicht richtig, widerspricht Laura Estelmann, Sprecherin der Kreisverwaltung. Sie verweist darauf, dass sich der Kreis mit 54.000 Euro an den Kosten der Beseitigung des Hangrutsches beteiligt habe. „Über den weiteren Nutzen und künftige Abläufe und Zuständigkeiten werden derzeit Gespräche geführt. Abschließend festgelegt ist noch nichts. Das Thema wird dann auch in den Kreisgremien besprochen werden“, erklärt Estelmann.

Die Situation sei eine andere als in den Jahren 2002 bis 2006, sagt Manfred Dörr. Damals habe man sich für eine Reparatur entschieden, weil die Kosten überschaubar gewesen seien und die Versicherung sich mit 120.000 Euro beteiligt habe. Im vergangenen Jahr sei der Hang nach dem Schaden begutachtet und es seien mehrere Gespräche geführt worden. „Es ist mit weiteren Schäden zu rechnen. Das ist nicht bezahlbar“, stellt Dörr fest. „Es ist zwar schade, aber Sperrung ist die einzige Möglichkeit.“ Er gehe jedoch davon aus, dass Radfahrer und Fußgänger den Weg nutzen könnten.

Kritik aus zwei Gemeinden

Die Stadt Wachenheim hatte 2005 Widerspruch gegen die Umwidmung zu einem Forstweg eingelegt. Der damalige Bürgermeister Arnold Nagel (FWG) hatte dies damit begründet, dass der Forstweg irgendwann gesperrt werden könne und dann mehr Verkehr durch die Waldstraße in Wachenheim fließe. Das sieht Nagel nach wie vor so, wie er auf Anfrage mitteilt. Zudem habe die ehemalige K15 Bedeutung für den Tourismus. Er sei „verwundert“, dass die Sperrung ohne Einbeziehung von Wachenheim beschlossen werden solle.

Die Gemeinde Lindenberg will nicht akzeptieren, dass das Teilstück der früheren K15 dauerhaft für den öffentlichen Verkehr gesperrt bleibt. FWG-Fraktionsvorsitzender Friedrich Eschmann forderte im Rat, „die Talbewohner sollen sich geschlossen auf die Hinterfüße stellen“. Es wird überlegt, eine Resolution zu erstellen.

Gemeinderat: Sicherheit leidet

Die dauerhafte Sperrung gefährde die Sicherheit der Bürger der Verbandsgemeinde Lambrecht, sagten Eschmann und Bürgermeister Reiner Koch (FWG). Wenn die B39 am Ortsausgang von Neustadt oder zwischen Neustadt und Lindenberg wegen eines schweren Unfalls oder eines Großfeuers gesperrt werden müsse und während der Zeit der Sperrung etwa in Lindenberg, Lambrecht, Frankeneck oder Neidenfels etwas passiere, erschwere die Sperrung der Straße massiv eine Hilfe für die Talbewohner. „Das kostet viele wertvolle Minuten, die Leben retten können“, gab Eschmann zu bedenken.

Die Sperrung sei zudem ein weiterer Schritt, das Tal von der Weinstraße abzuhängen, so SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Frieß, Eschmann und Dirk Miroschnik (FWG). „Wir dürfen nicht alles hinnehmen“, forderte Miroschnik. Die Sperrung ist laut Eschmann auch ein Nachteil für die Gaststätten Looganlage und Benjental.