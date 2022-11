In dieser Woche wird die Baustelle eingerichtet, am Montag, 28. November, soll es dann richtig losgehen: Der Hangrutsch an der ehemaligen Kreisstraße im Gimmeldinger Tal wird beseitigt. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Deidesheim noch einmal informierte, wird mit einer Bauzeit von rund zwei Wochen gerechnet. Dann ist die K15 vom Forsthaus Silbertal bis zum Forsthaus Benjental voll gesperrt: für Autos sowie für Fußgänger und Radfahrer. Der Hintergrund: Wegen der Arbeiten können Geröll oder größere Steine auf den Wanderweg fallen. Das Baustellenmaterial wird auf dem Parkplatz am Forsthaus Silbertal gelagert. Vor geraumer Zeit hatte es im oberen Bereich des Tals auf Bad Dürkheimer Seite einen Hangrutsch gegeben. Nach dem plötzlichen Schneeeinfall am 9. April kam es zu einem weiteren Hangrutsch kurz hinter der alten Talmühle.

.