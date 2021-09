Die 18. Gimmeldinger Tafel findet am Samstag auf dem Kirchplatz statt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr mit dem Blues-Gottesdienst, Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr. Als Musiker sind Chris Kramer & Beatbox’n’Blues mit dabei. Darüber hinaus sind mit Lukas Klamm (E-Piano) und Jan Szopinski (Saxophon) als Duo Palatina Sax am Start. Sie begleiten den Gottesdienst und spielen danach Jazz. Die Gimmeldinger Tafel ist ein Dorffest der protestantischen Kirchengemeinde, bei dem alle ihr Essen selbst mitbringen. Getränke werden verkauft. Anmeldung und Tischreservierung im Pfarramt: Telefon 06321/68655. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Bei schlechtem Wetter Umzug in die Meerspinnhalle. Der Zugang zum Platz ist an der Halle. Es gilt die 3G-Regel.

Laut Stadtverwaltung wird wegen der Gimmeldinger Tafel am Samstag von 14 bis 24 Uhr der Kirchplatz zwischen Meerspinn- und Peter-Koch-Straße gesperrt. Die Buslinie 512 wird umgeleitet. Die Haltestelle „Kirche“ kann in dieser Zeit in beide Richtungen nicht angefahren werden. Es gibt eine Ersatzhaltestelle „Friedhof“.