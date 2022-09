Das protestantische Pfarramt lädt für Samstag ab 18 Uhr zur Gimmeldinger Tafel auf dem Kirchplatz ein.

Die Veranstaltung ist im Neustadter Weindorf zu einer Tradition geworden, inzwischen wird die 19. Auflage der Aktion auf die Beine gestellt. Die Geselligkeit steht dabei im Vordergrund. Los geht es mit einer Andacht. Anschließend geht es darum, dass die Bürger zusammenkommen und bei netter Unterhaltung und Livemusik ihr mitgebrachtes Essen verzehren. Um der Veranstaltung einen feierlichen Rahmen zu geben, werden die Teilnehmer gebeten, weiße Tischdecken mitzubringen. Getränke können bei der Kirchengemeinde erworben werden.

Wegen der Gimmeldinger Tafel ist der Kirchplatz für den Verkehr gesperrt. Daher muss die Buslinie 512 an diesem Tag ab 13 Uhr umgeleitet werden. Die Haltestelle an der Gimmeldinger Kirche kann dann nicht angefahren werden von Bussen, die weiter in Richtung Forst fahren. Busse, die in Richtung Neustadt unterwegs sind, können die Haltestellen an der Kirche und Denkmal nicht bedienen. Am Friedhof wird dafür eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.