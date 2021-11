Über 2000 Rosenstöcke sind in den vergangenen Wochen entlang der Spazier- und Wirtschaftswege in der Gimmeldinger Gemarkung gepflanzt worden. Die letzten 120 kamen am Montag in die Erde. Ziel der Aktion der engagierten Gimmeldinger um Peter Stolleis: Die Blütezeit soll mit den Rosen ausgedehnt werden. Denn die Mandelblüte ist nun mal von kurzer Dauer.

Beim Pflanzen wurden auch sogenannte Gießränder hergestellt, was wichtig ist fürs Bewässern. Und genau diese Gießränder bringen Ortsvorsteherin Claudia Albrecht auf die Palme. Besser gesagt Hundehalter, die ihre vierbeinigen Freunde beim Gassigehen nicht davon abhalten, diese Gießränder zu zerstören. Im Bereich des Dinkelackers seien über die Hälfte dieser Gießränder durch Hunde zerstört worden, teilte Albrecht am Montag mit, die es wiederum von Franz Sebald, verantwortlich für die Pflanzung und Pflege, erfahren hatte. Gießränder seien weder ein Spielplatz noch eine Hundetoilette, sagt die Ortsvorsteherin erzürnt. Die Rosenstöcke seien mit viel Herzblut gesetzt worden und hätten auch durchaus Geld gekostet.