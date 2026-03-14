Das Gimmeldinger Mandelblütenfest ist bekanntlich ein Renner. Doch die 92. Ausgabe startet mit kühlen Temperaturen. Wie wirkt sich das aus?

Sechs Frauen, alle mit einem Cocktail in der Hand, haben sich am frühen Samstagnachmittag zum Gruppenbild aufgestellt. Dass die weißen Blüten hinter ihnen nicht zu einem Mandelbaum gehören, ist ihnen wahrscheinlich nicht bewusst. Wüssten sie es, würde es ihrer guten Laune sicher keinen Abbruch tun. Sie gehören zu einer 33-köpfigen Gruppe der Winzenheimer Landfrauen und sind aus Bad Kreuznach mit dem Bus gekommen. Vormittags hätten sie eine Führung in Freinsheim gemacht, „und das hier ist jetzt Spaß“, erzählt eine. Zwei andere zeigen sich begeistert von Gimmeldingen: „Es lädt ein zum Wiederkommen, auch wenn keine Mandelblüte ist.“ Leider fährt ihr Bus schon wieder um 15 Uhr, „deshalb müssen wir Gas geben.“ Dass es recht kühl ist, die Temperaturen gerade einmal sieben Grad erreichen, stört sie nicht großartig: „Zum Trinken reicht’s“, sieht eine der Landfrauen das Positive und und erntet zustimmendes Gelächter der anderen.

Foto: Stefan Fischer Kultgetränk Mandelino. Foto: Stefan Fischer Auch beliebt: der Mandelicious. Foto: Stefan Fischer Mit guter Laune beim Mandelblütenfest: Landfrauen aus Winzenheim. Foto: Stefan Fischer Mandelblütenkönigin Maja Nett begrüßt die Besucher, daneben Mandelblütenprinzessin Isabel Zimprich. Foto: Stefan Fischer Alexandra, Michelle und Linda (von links) genießen das Fest auf der Gimmeldinger Burg. Foto: Stefan Fischer Von hier oben hat man einen tollen Blick. Foto: Stefan Fischer Die Ausschankstelle des Verkehrs- und Verschönerungsvereins am König-Ludwig-Pavillon. Foto: Stefan Fischer Das DRK Neustadt steht bereit, falls jemand medizinische Hilfe braucht. Foto: Stefan Fischer Im Falle eines Falles ist der DRK-Arzt mit dem Smart unterwegs, der ist klein genug, um auf dem Fest gut durchzukommen. Foto: Stefan Fischer Oberbürgermeister Marc Weigel mit den Hoheiten. Foto: Stefan Fischer Foto: Stefan Fischer Auch eine Hummel wird von den Blüten angezogen. Foto: Stefan Fischer Selbst das Kraut auf dem Saumagenbrötchen ist rosa. Foto: Stefan Fischer Foto: Stefan Fischer Foto: Stefan Fischer Foto: Stefan Fischer Mit Zufahrtssperren wird das Fest geschützt. Foto: Stefan Fischer Foto 1 von 18

Das Wetter ist auch kurze Zeit später Thema bei der vom Mandelblüten-Express umrahmten offiziellen Eröffnung des Gimmeldinger Mandelblütenfests. Und auch hier wird augenzwinkernd das Positive gesehen. Mandelblütenkönigin Maja Nett, die in ihr zweites Amtsjahr geht, sagt, für den Fall, dass es noch regnen sollte, müsse man kein Wasser nachschütten, sondern man könne einfach den Wein ins Glas gießen. Matthias Frey, der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, sagt, dass zum Mandelblütenfest traditionell die Sonne scheine: „Das tut sie auch heute – nur hinter den Wolken.“ Und Oberbürgermeister Marc Weigel ruft dem Publikum zu, dass es Glück habe, weil nirgendwo anders so gutes Wetter sei: „Ringsum regnet es überall.“

„Das Original“

Weigel betont mit Blick darauf, dass mittlerweile auch anderswo in der Pfalz die Mandelblüte gefeiert wird, dass das Fest in Gimmeldingen „das Original“ sei. Dass die Mandelblüte auch für Einheimische etwas Besonderes sei, macht Mandelblütenprinzessin Isabel Zimprich deutlich. Sie sei jedes Jahr wieder erstaunt und begeistert davon. Sie gebe ihr „ein tolles, wohliges Gefühl von Frühlingsanfang“.

Der Frühlingsanfang hatte freilich schon ein bisschen früher eingesetzt, so dass mancher Besucher meint, man hätte schon eine Woche früher feiern können. Am Wochenende zuvor war auch ohne Fest einiges in Gimmeldingen los. Doch Ortsvorsteher Jens Wacker macht bei der Eröffnung klar, eine Lehre aus neun Jahrzehnten Mandelblütenfest sei: „Wir feiern zur Vollblüte. Punkt!“ Wacker weist auch darauf hin, dass es wieder neue Angebote gebe. Er bittet die Besucher, auch dort vorbeizuschauen, auch wenn sie etwas abseits der Hauptmeile lägen.

Neues Angebot auf der Burg

Eines dieser Angebote ist auf der Gimmeldinger Burg zu finden, die erstmals vom Weingut Stolleis bespielt wird. Von dort hat man einen tollen Blick über den Ort und darüber hinaus. Doch der Weg dorthin ist eben nicht ganz so einfach zu finden. Kellermeister Florian Haas ist dennoch überzeugt von dem Ort: „Der wird sich sicher etablieren.“ Man habe ihn absichtlich gewählt, um ein Angebot abseits des Trubels zu machen, wo die Leute in Ruhe bei toller Aussicht Weine genießen könnten.

Das tun etwa drei junge Frauen. Die Gimmeldingerin Linda hat ihre Freundinnen Michelle und Alexandra zum Fest eingeladen. Michelle erzählt, dass sie am Wochenende davor auf der Mandelmeile in Edenkoben war. Doch dort laufe man eigentlich nur an einer Straße entlang. In Gimmeldingen sei es schön, dass „man auch im Dorf unterwegs ist“. Alexandra nickt zustimmend.

Rosa dominiert

Bei vielen Ausschankstellen ist die Stimmung eher gedämpft. Es sei zu kühl, das merke man schon, heißt es. Auffällig ist, dass die Besucher vorzugsweise windgeschützte Stellen etwa in den Höfen suchen. Allgemein herrscht aber Erleichterung, dass es nicht regnet. Es ist auch nicht so, dass Leere herrschen würde. Fabian Fuchs, der für die Tourist, Kongreß und Saalbau (TKS) GmbH maßgeblich an der Organisation beteiligt ist, zeigt sich erstaunt, wie viele Menschen trotz des kühlen Wetters kommen. Es sind nicht die Besuchermassen, die erfahrungsgemäß an warmen, sonnigen Frühlingstagen zur Mandelblüte in das Weindorf strömen. Bei einem „normalen“ Weinfest würde man aber von einem guten Besuch sprechen.

Freilich ist das Mandelblütenfest kein normales Fest. Das kann man sehen, etwa an der dominierenden Farbe rosa: an der Dekoration der Stände, am Inhalt der Gläser – die Cocktails Mandelino und Mandelicious sind offensichtlich gefragt – und natürlich an den Bäumen. Und man kann es hören. Dominiert auf den meisten Festen das Pfälzische, muss man hier nicht einmal die Hälfte der Festmeile absolvieren, um Schwäbisch, Westfälisch, Hessisch und viel Englisch, meist US-amerikanisches, gehört zu haben.

Eine Frau mit badischem Dialekt findet es „toll, was es hier alles gibt“. Tatsächlich ist die Auswahl groß, nicht nur an Getränken und Speisen. Angeboten wird alles Mögliche von Seifen über Kerzen, Schmuck, Textilien, Dekoartikel bis hin zu kulinarischen Delikatessen wie Meerrettich, besonderes Gebäck, Käse oder Wurstspezialitäten aus Frankreich.

Auch wenn die Jacken und Mäntel der meisten Besucher geschlossen bis oben sind, die Mimik vieler lässt darauf schließen, dass sie Spaß haben beim „ersten Blütenfest Deutschlands“ (Matthias Frey), das am kommenden Wochenende in die nächste Runde geht. Die Ausschankstellen haben auch unter der Woche geöffnet.