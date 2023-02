Eigentlich war Berna Cerit Engin am Sonntag nach Istanbul geflogen, um türkische Freunde zu besuchen. Doch das verheerende Erdbeben hat alles geändert: Nun organisiert die Gimmeldingerin vor Ort Hilfe für die Opfer.

„Es ist einfach nur schlimm“, sagt Berna Cerit Engin am Donnerstagnachmittag am Telefon. Die Gimmeldingerin ist seit Sonntag in Istanbul und wollte dort ein paar Tagen mit türkischen Freunden verbringen. Denn seit acht Jahren ist Gimmeldingen das Zuhause ihrer Familie. „Doch am Montagmorgen habe ich erfahren, was passiert ist.“ Für sie stand sofort fest: „Ich möchte helfen.“ Denn auch in Istanbul gebe es nur ein Thema: das Leid der Betroffenen. „Zumal fast jeder betroffen ist, weil unter den Erdbebenopfern Bekannte oder Verwandte sind.“

Engin wird zwar nicht selbst in die zerstörte Region fahren, das sei für sie zu gefährlich. Aber eine gute Freundin von ihr wohne in Antakya, das seit dem Beben einer Ruinenstadt gleicht. „Ich habe sie gleich gefragt: Was braucht ihr, womit können wir helfen?“ Die Köchin, die selbst Kurse anbietet und auch bei der Volkshochschule (VHS) in die Welt internationaler Rezepte einführt, war eines wichtig: „Es geht um richtige Hilfe.“ Und was liegt da bei ihr besonders nah? Genau: Die Versorgung der Menschen in den Katastrophengebieten mit vernünftiger Nahrung.

„Mensch mit Herz“

Da Engin von der Entwicklung völlig überrascht wurde, gibt es natürlich keine offizielle Spenden- und Hilfsstruktur. „Nur mich als Mensch mit Herz, der unterstützen will und keine persönlichen Interessen verfolgt“, betont Engin. Aber ein so außergewöhnliches Unglück erfordert ihrer Meinung nach besondere Reaktionen. Über die Gruppen, mit denen sie Kontakte etwa zu Kochkursteilnehmerinnen pflegt, hat die Gimmeldingerin über ihre Idee informiert und an die Hilfsbereitschaft appelliert. Da Engin direkt in der Türkei Lebensmittel einkaufen und zu ihrer Freundin nach Antakya transportieren lassen will, seien Geldspenden am sinnvollsten. Gesammelt wurde bisher über das Paypal-Konto ihres Mannes. „700 Euro habe ich schon ausgeben können. Damit haben wir Nahrungsmittel gekauft.“ Alles sei an eine Einrichtung gegangen, die derzeit täglich 25.000 Menschen mit warmen Mahlzeiten versorge.

Bald die nächste Reise

Engin auf viel Solidarität. „Die Menschen brauchen Mitgefühl und direkte Hilfe.“ Daher habe sie auch mit ihrem Sohn gesprochen, der am Donnerstagabend einen Auftritt beim Schulkonzert im Käthe-Kollwitz-Gymnasium hatte: „Ich habe ihm vorgeschlagen, ein Stück nur in Erinnerung an die Erdbebenopfer zu spielen, und dass die Zuhörer danach eine Spendenmöglichkeit haben.“ Sie werde dafür sorgen, dass das Geld in der Türkei sinnvoll eingesetzt wird.

Damit dies auch langfristig möglich ist, will Engin, die am Mittwoch zurückkehrt, in zwei Monaten erneut in die Türkei reisen, um erneut zu helfen. „Wir dürfen diese Menschen nicht vergessen.“ Bis dahin hofft sie auf weitere Spenden – und hat schon eine Idee: „Ein Benefizkochevent am 10. März, entweder bei mir oder bei der VHS.“ Wer helfen möchte, kann sich per WhatsApp bei Engin melden und mit ihr alles besprechen: +49 172 5634823.