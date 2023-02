In der Vorbereitung des neuen Flächennutzungsplans war der Ortsbeirat Gimmeldingen laut Ortsvorsteherin Claudia Albrecht mit den Vorschlägen der Stadtverwaltung einverstanden. Demnach sind in Gimmeldingen zwei Bereiche für Wohnbebauung vorgesehen. Zum einen im Mandelgarten. „Der Ortsbeirat möchte aber, dass da auch endlich umgesetzt wird, darüber diskutieren wir seit sieben Jahren“, so Albrecht. Ebenso einverstanden sei der Ortsbeirat zum anderen mit dem Gelände zwischen Feuerwehrgerätehaus und der Peter-Koch-Straße. Doch habe man klare Bedingungen formuliert. Man wolle, dass genau definiert wird, welche Häuser entstehen können. „Orientieren muss man sich an der Rückseite der Haberackerstraße.“ Außerdem sei zu bedenken, dass dort alles Privatgrundstücke seien.