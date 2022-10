Auch Gimmeldingen will seinen Beitrag zum Energie sparen leisten. Wie Ortsvorsteherin Claudia Albrecht auf Anfrage mitteilte, hat sich der Ortsbeirat dafür ausgesprochen, in verschiedenen Bereichen die Straßenlaternen zu prüfen.

Ein erster Testlauf ist für den Abschnitt zwischen Neubergstraße und Friedhof/Pavillon beschlossene Sache. Dort sollen die Laternen zwischen 23 und 5 Uhr abgeschaltet werden. Wäre das zu dunkel, soll zumindest gedimmt werden. Weitere Bereiche sind laut Albrecht der Abschnitt Herzogstraße/Sportheim sowie Kreuzungen mit vielen Laternen, von denen nicht alle brennen müssten. Ein Beispiel dafür sei die Kreuzung Altbach-/Kurpfalzstraße.

Ärgernis Glasfaser

In der Ortsbeiratssitzung war auch die Glasfaser Thema. Was den Bürgern nach dem ganzen Stress mit dem Wechsel der Tiefbaufirma und der zweiten Datenerhebung besonders bitter aufstoße, so die Ortsvorsteherin: Dass sie für einen am Ende nicht stattgefundenen Termin Geld bezahlen sollen, obwohl das Unternehmen nicht zu dem vereinbarten Termin erschienen sei. ahb