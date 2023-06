Gimmeldingen bekommt ab Herbst einen neuen Spielplatz im Ortszentrum. Dass das Projekt deutlich teurer wird, ist dabei kein Problem.

Im Mai waren im Bauausschuss die aktuellen Pläne zur Umgestaltung des kleinen Spielplatzes im Gimmeldinger Ortszentrum präsentiert worden. Schon seit rund zehn Jahren warten die politisch Aktiven im Weindorf darauf, dass das sich am Dorfplatz etwas tut. Geplant sind ein neuer Spielplatz sowie Aufenthaltsmöglichkeiten und ein barrierefreier Zugang zum Gelände. Was im Mai präsentiert wurde, stieß auf große Zustimmung. Zumal das Projekt nun sogar mit einem Pilotvorhaben verbunden wird. Zum ersten Mal werden in Neustadt Baumrigolen eingebaut. Dabei handelt es sich um Pflanzgruben, die Regenwasser gut aufnehmen und dosiert an den Baum weitergeben können. Denn geplant ist, dass das gesamte Niederschlagswasser auf dem Spielplatzbereich versickert und dort auch genutzt wird. Elf neue Bäume werden gepflanzt, bei vier sind Baumrigolen möglich. Damit werden Aspekte aus dem Prinzip Schwammstadt umgesetzt. Die Verwaltung setzt darauf, um mit Blick auf Klimawandel und Klimaanpassung sowie Starkregenvorsorge Projekte besser vorzubereiten.

Fertig bis März 2024

Wie nun in den Sitzungen von Hauptausschuss und Stadtrat deutlich wurde, hat die Neuplanung Konsequenzen: Denn die Rigolen bedeuten Mehrkosten von insgesamt 115.000 Euro – auf die Rigolen selbst entfallen 40.000 Euro, 50.000 Euro sind wegen Preissteigerungen fällig, zudem erhöhen sich die Architektenkosten um 18.000 Euro. Im Hauptausschuss hatte Oberbürgermeister Marc Weigel dazu gesagt: „Das ist nicht wenig, aber wir möchten das Projekt jetzt gerne zum Abschluss bringen.“ Im Stadtrat gab es keine Wortmeldungen mehr.

Insgesamt waren für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Gimmeldingen bisher Kosten in Höhe von 619.000 Euro vorgesehen, nun sind es 734.000 Euro. Der Umbau des Spielplatzes soll im Oktober beginnen und bis Ende März 2024 abgeschlossen sein. Der barrierefreie Zugang soll vom Kirchplatz aus möglich sein. Das Areal wird künftig über ein Wasserspiel, Schattenbereiche und Sitzgelegenheiten verfügen. Für die Kinder wird es ein Kletterhaus, eine Schaukel mit Reck, ein Kletterkonstrukt sowie Schwingpferde und einen Drehbalken für Gleichgewichtsspiele geben.