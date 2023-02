Der Ortsbeirat Gimmeldingen möchte, dass die Bushaltestelle in der Peter-Koch-Straße ein Wartehäuschen bekommt. Eltern seien mit dem Wunsch gekommen, dass für die morgens wartenden Kinder ein Unterstellhäuschen bei Regen wichtig wäre, sagt Ortsvorsteherin Claudia Albrecht. Die Stadtverwaltung habe dies zunächst abgelehnt, da es auch an den Bushaltestellen am Hauptbahnhof in den vergangenen Jahren keine Wartehäuschen gegeben habe. „Doch dort steht ja ein Umbau an, und dann kommen dort auch Unterstellmöglichkeiten. Eine solche möchten wir für Gimmeldingen haben, das sollte machbar sein“, so Albrecht. Der Ortsbeirat beschloss, dass die Stadt das Anliegen erneut prüfen soll.