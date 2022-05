In diesem Sommer soll wieder die Laurentius-Kerwe in Gimmeldingen gefeiert werden. Darin waren sich die Ortsbeiratsmitglieder und Vertreter der örtlichen Vereine am Dienstag einig.

Ins Auge gefasst wurde das letzte Wochenende im August, an dem eigentlich der Erlebnistag Deutsche Weinstraße hätte stattfinden sollen, wenn er denn nicht abgesagt worden wäre. Laut Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU) könnte das Ganze kompakt gehalten werden, etwa der Kirchvorplatz bespielt und wieder eine Hüpfburg aufgestellt werden. „Bei schlechtem Wetter könnten die Gäste in die Meerspinnhalle“, schlug Albrecht vor.

Nicht alle Vereine dabei

Feuerwehr, Gesang- und Turnverein sagten ihre Unterstützung zu. Die Winzer wollen sich laut den Ortsbeiratsmitgliedern und Winzern Thomas Steigelmann (FWG) und Karl-Ludwig Estelmann (CDU) noch einmal im Weinbauverein beraten.

Der Pfälzerwald-Verein Gimmeldingen kann sich nach Angaben der Vorsitzenden Edelgard Schäker nicht beteiligen, weil eine Woche darauf sein Waldfest auf dem Weinbiet steigt und die Mitglieder mit Vorbereitungen beschäftigt sein werden.