Nach Angaben der Stadtverwaltung wird kommende Woche die Peter-Koch-Straße in Gimmeldingen im Bereich zwischen Haberackerstraße und Neubergstraße (K 11) voll gesperrt. Die Sperrung wird am Montag um 7 Uhr eingerichtet und gilt bis Freitagabend. Grund der Sperrung sind Kanalanschlussarbeiten am Anwesen Hausnummer 79 (Neubau). Aufgrund der Vollsperrung kann die Buslinie 512 die Haltestellen Kirche, Friedhof, Pavillon und Neubergstraße nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle wird am Parkplatz in der Nähe des Geschäfts „Blumen Schupp“ aufgestellt. Wegen der Änderungen sind laut Stadt auch Verspätungen der Busse möglich.