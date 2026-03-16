Die Stadt Neustadt ist dabei, das Gehwegparken einzudämmen. An einer Stelle in Gimmeldingen wünscht sich der Ortsbeirat aber eine Ausnahme.

Wer mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator unterwegs ist, dürfte das Problem kennen: auf dem Gehweg parkende Autos, die zu wenig Platz lassen, um auf dem Bürgersteig daran vorbeizukommen. Seinen Wagen auf dem Gehweg abzustellen, ist grundsätzlich nur dort zulässig, wo es ausdrücklich erlaubt ist. Gleichwohl ist Gehwegparken verbreitet, nicht nur, aber auch in Neustadt. Und wurde lange weitgehend toleriert. Seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Juni 2024 ist das aber nicht mehr so einfach. Dem Urteil lag ein sehr spezieller Fall aus Bremen zugrunde, doch kamen die Richter auch zu dem Ergebnis, dass die Kommunen das illegale Gehwegparken nicht einfach mehr ignorieren dürften.

Durch das Urteil sei Bewegung in das Thema gekommen, bestätigte Thorsten Völker, der Fachbereichsleiter Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste, dem Ortsbeirat Gimmeldingen auf dessen jüngster Sitzung. Dort ging es nämlich auch um das Gehwegparken. Ortsvorsteher Jens Wacker (SPD) machte deutlich, dass zugeparkte Gehwege grundsätzlich ein Ärgernis seien. Dennoch plädierte er für eine Ausnahme an einer Stelle in Gimmeldingen. Es ging um den Ortseingang von Neustadt kommend, also die Peter-Koch-Straße. Dort dürfen Autos nur noch auf der Straße parken. Das führe aber dazu, dass es Probleme im Begegnungsverkehr gebe, führte Wacker an und wurde darin durch einige Wortmeldungen aus dem Ortsbeirat unterstützt. Wenn Busse, Lastwagen oder Traktoren mit Anhängern auf Autos träfen, kämen diese nicht gut aneinander vorbei, staue sich der Verkehr immer wieder. Begegneten sich zwei Busse, sei es noch einmal schwieriger. Wacker hatte zwei Vorschläge: Wenn man an einer bestimmten Stelle ein, zwei Parkstände wegnehme, könne man den Busfahrern eine bessere Sicht auf den Gegenverkehr verschaffen. Außerdem bat er darum, das Parken auf einem Teil des Gehwegs möglich zu machen.

Gehwegparken wird geprüft

Thomas Steigelmann (FWG) assistierte dem Ortsvorsteher mit dem Argument, dass der Bürgersteig an der Stelle trotzdem noch breit genug sei. „So einen großen Gehweg haben wir sonst nirgends.“ Außerdem werde er nicht stark genutzt. Rainer Staab (FWG) plädierte dafür, Parkboxen zu markieren, die zwar das Parken auf einem Teil des Gehwegs ermöglichten, aber genug Restbreite für Fußgänger ließen.

Völker zeigte sich zunächst zurückhaltend. Er erklärte, dass die Stadtverwaltung bei der Eindämmung des illegalen Gehwegparkens an den Stellen begonnen habe, wo die Straße breit genug sei, um Autos komplett auf der Fahrbahn zu parken. Man sei zwar immer bereit, Regelungen zu überprüfen. Er warnte aber auch davor, dass dann am Ende ein Verlust von Parkständen stehen könne, um den Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Am Ende der Diskussion sagte der Fachbereichsleiter aber zu, angeordnetes, also zulässiges Gehwegparken zu prüfen.