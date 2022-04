Weil die Stadtwerke kurzfristig Gas- und Wasser-Hausanschlüsse erneuern müssen, ist die Loblocher Straße in Gimmeldingen noch bis Freitag in Höhe der Hausnummer 36 in beide Richtungen gesperrt. Grund für die kurzfristigen Arbeiten und die damit verbundene Sperrung laut Stadtverwaltung: ein Wasserrohrbruch in der vergangenen Woche. Radfahrer und Fußgänger könnten die Straße jedoch nutzen, so die Verwaltung. Für Autos sei die Zufahrt bis zur Baustelle möglich, es gibt jedoch keine Wendemöglichkeit. Zudem ist eine Umleitung ausgeschildert.