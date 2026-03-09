Gimmeldingen ist am Mittwoch, 11. März, früh im Fernsehen zu sehen: Das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF sendet ab 5.30 Uhr die von Donald Bäcker moderierte Wettervorhersage von dort. Im Halbstundentakt sollen dabei auch die blühenden Mandelbäume gezeigt werden. Außerdem soll die Gimmeldinger Mandelblütenkönigin, Maja Nett, zu Wort kommen. Der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Gimmeldingen, Matthias Frey, zeigte sich laut Mitteilung des Vereins sehr erfreut und stolz über die „tolle Werbung“ für das Mandelblütenfest. Es findet an zwei Wochenenden Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. März und 20. bis 22. März, statt.