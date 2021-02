Die Polizei warnt Hundehalter: In der Kardinal-Wendel-Straße sind am Wochenende Knochen und Schinkenstücke gefunden worden, die möglicherweise ausgelegt worden sind. Bereits im vergangenen August waren im Bereich Silvanerweg/Neugasse vergiftete Hackfleischbällchen aufgefunden worden. Die jetzt aufgetauchten Knochen und Schinkenstücke werden derzeit auf Gift untersucht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Hinweise an die Dienststelle in Edenkoben unter 06323/9550.