Wer durch die Stadt läuft, entdeckt viele Tauben. Manchmal sitzen sie sogar brav aufgereiht auf dem Dachfirst der Stiftskirche. Doch sie bieten nicht nur diesen schönen Anblick. Die Vögel laufen auch in großen Scharen um den Marktplatz herum und picken alles auf, was sie so finden. Auch am Kriegerdenkmal sind sie oft zu sehen – vor allem ihre Hinterlassenschaften sind dort ein Ärgernis.

Auch Nistplätze finden die Tauben in der Innenstadt. Daher haben Anwohner in der Rathausstraße die schmalen Lücken neben ihren Häusern mit Netzen verschlossen, um die dort brütenden Tauben zu vertreiben. In der Hintergasse brüten sie in einem Häuserzwischenraum und nutzen zudem Löcher in den Dachziegeln als Nistplätze. In der Mittelgasse klagt eine Anwohnerin, dass sie jetzt oft Tauben im Garten habe. Die Singvögel seien von ihnen vertrieben worden.

Keine zusätzlichen Beschwerden

Gibt es also mehr Tauben und damit von den Vögeln verursachte Probleme? Die Stadtverwaltung winkt ab. Auf eine Nachfrage heißt es vom Ordnungsamt: „Eine Zunahme der Taubenpopulation konnte von Seiten der Ordnungsbehörde nicht festgestellt werden.“

Ist das mit den Tauben also mal wieder ein klassischer Fall, in dem Gefühl und Wirklichkeit auseinander klaffen? Denn von der Stadt heißt es auch: „Das Beschwerdeaufkommen hat sich nicht signifikant erhöht.“

Dennoch rät die Behörde dazu, die Nistmöglichkeiten zu beseitigen, wenn Anwohner merken, dass Tauben sich an oder zwischen Häusern ansiedeln wollen. Der Verein Waldschatten wollte es übrigens mal genau wissen. Eine Zählung im vergangenen Jahr ergab: Es leben 126 Tauben im Innenstadtbereich.

Nicht füttern!

Der Ordnungsbehörde sind die Probleme mit Tauben bei aller Gelassenheit bekannt: Vergrämung ist hier das Stichwort, also das Vertreiben. Die Stadtverwaltung warnt aber vor zu großen Erwartungen. Denn dauerhaft lasse sich eine Population so kaum reduzieren. Außerdem seien diese Schritte sehr aufwendig und somit auch teuer.

Und was hilft? Die Stadt hat einen ganz schlichten und superbilligen Tipp: einfach auf das Füttern der Tauben verzichten. Zum einen, um zu verhindern, dass sich die Vögel wegen des ständigen Nahrungsangebots wie im Schlaraffenland fühlen, aber zum anderen auch aus einem ganz anderen Grund: Das Füttern der Tauben ist verboten. Das Verbot wird auch vom Kommunalen Vollzugsdienst überwacht. Doch der kann nur Sanktionen verhängen, wenn er jemanden auf frischer Tat erwischt. Kein leichter Job. Und wirklich verhindert werden kann das Füttern offenbar nicht. Die 126 Tauben haben mittlerweile sicher Nachwuchs.

Von einer Taubenplage mit sehr viel Lärm und Dreck (zumal der Kot der Tiere zu Schäden führen kann) will die Verwaltung aber nichts wissen. Dazu müssten viel mehr Beschwerden eingehen, nennt die Behörde ein Kriterium. Doch klar sei: Melden sich bald mehr besorgte Bürger, wird eine erneute Vergrämung doch ein Thema. Bisher sei eine solche Aktion jedoch nicht vorgesehen.