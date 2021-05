Als Matthias Knödler mit Frau und Hund abends am Bahnhaltepunkt Böbig spazieren geht, flitzt eine Ratte über die Straße. „Wo es eine gibt, gibt es weitere 200“, vermutet der Neustadter. Stimmt das? Und wer ist zuständig, gegen die Nager vorzugehen?

Wo freilebende Ratten auftauchen, ist Vorsicht geboten. Die Nagetiere können nicht nur Rohre oder Pflanzen im Erdreich beschädigen, sie können auch Krankheiten wie Salmonellen, Tollwut oder Lassafieber übertragen. Matthias Knödler macht sich deshalb Sorgen. Seit ein paar Wochen wohnt er wieder in seiner Heimat Neustadt. Als er kürzlich mit seiner Frau und dem gemeinsamen Hund am Bahngelände im Böbig spazieren gegangen ist, flitzte eine Ratte über die Straße. Das Paar wundert sich nicht, denn dort lägen immer wieder Lebensmittel herum, was die Tiere anlocke – manchmal Dönerreste oder auch eine halbe Pizza.

Knödler vermutet, dass es noch mehr der Nager geben könnte. Wo eine sei, seien die anderen nicht weit. Er fragt sich, wer eigentlich zuständig ist, etwas gegen die Ratten zu unternehmen – die Deutsche Bahn oder die Stadt? Das kommt ganz darauf an, wo eine Ratte gesichtet wird, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Es ist derjenige in der Pflicht, dem das Grundstück gehört, auf dem die Ratte gesehen wurde: auf Bahngelände die Bahn, im öffentlichen Raum die Stadt, im Kanal der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN).

Jeder kann eigenen Beitrag leisten

„Das passt zu dem, was die Stadt meiner Nachbarin gesagt hat“, berichtet Knödler. Denn die habe beim Spielen mit ihren Enkeln im eigenen Garten ebenfalls eine Ratte entdeckt. Die Stadt habe ihr auf Nachfrage geantwortet, dass sie sich selbst um einen Kammerjäger kümmern müsse, weil es sich um Privatgelände handele. Deshalb hofft er, dass schnell gehandelt wird. „Denn sind die Ratten erst einmal bei uns auf den Grundstücken, haben wir das Problem.“

Der Stadtverwaltung war das Aufkommen von Ratten am Böbig bislang nicht bekannt. „Da sich die Ratten auf dem Gelände der Deutschen Bahn AG aufhalten sollen, wurde die Bahn als verantwortlicher Grundstückseigentümer über die Problematik informiert und um Abhilfe gebeten“, teilt die Verwaltung mit. Die Deutsche Bahn reagierte, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage berichtet: „Im Fall des Haltepunkts Böbig in Neustadt wurde ein externer Dienstleister mit der notwendigen Expertise beauftragt. Der entsprechende Einsatz soll nach Angaben des Dienstleisters im August erfolgen.“

Einzelfälle werden bewertet

Die Bahn verweist aber auch darauf, dass die Mülleimer auf ihrem Gelände mehrmals wöchentlich geleert würden. „Es geht ja nicht allein um das Bahngelände, auch drum herum liegt oft Müll in den Hecken“, sagt Anwohner Matthias Knödler. Dafür ist dann wiederum die Stadt zuständig. Werden im öffentlichen Raum Ratten gesichtet, wird laut Verwaltung nach der Ursache gesucht. Dann wird entschieden, ob die Tiere nach dem Infektionsschutzgesetz eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen und bekämpft werden müssen. Stichwort Krankheitsüberträger. Gegebenenfalls wird ein Schädlingsbekämpfer verpflichtet.

Bei vereinzelten Sichtungen werde nicht zwingend gehandelt, sagt Wolfgang Lederle, Leiter des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit und Ordnung bei der Stadt: „Das ist vom Einzelfall abhängig. Eine Ratte in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel in einer Schule ist ganz anders zu bewerten als im Freien.“

Müllbehälter und -säcke problematisch

ESN-Werkleiter Klaus Klein berichtet, dass Ratten immer wieder ein Thema im Stadtgebiet seien, insbesondere in Brennpunktvierteln. „Kritisch sind vor allem Abfallbehältnisse wie Gelbe Säcke“, so Klein. Werden die Schädlinge im Kanal vermutet oder gesichtet, legen Mitarbeiter des ESN zunächst ein ungiftiges Lockmittel aus. „Wird das gefressen, ist davon auszugehen, dass Ratten da sind. Erst dann legen wir einen Giftköder aus“, berichtet Klein. Kanäle seien aber selten ein Rückzugsgebiet der Nager, denn im Abwasser gäbe es kein Futter – „es sei denn, jemand entsorgt Essensreste über die Toilette oder das Waschbecken“, so Klein. Er weist darauf hin, dass Essensreste unbedingt in die Biotonne gehören.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie jeder dazu beitragen kann, dass erst gar keine Ratten aufkommen. „Vielen ist nicht bewusst, dass wenn sie Nutrias, Tauben oder Enten füttern, sie auch die Ratten mitfüttern“, sagt Wolfgang Lederle. Klaus Klein ergänzt, dass es auch Menschen gebe, die die Ratten selbst fütterten. „Sind die Tiere wie Nutrias oder Enten auch noch so süß, sollte das unbedingt unterlassen werden“, so Lederle, der auch schon ganze Brotlaibe im Bach entdeckt habe. „Was glauben die Menschen denn, wer das futtert?“

Damit die Tiere keinen Weg ins Haus finden, rät die Stadt, Öffnungen und Schlupflöcher zum Gebäude wie Kellerfenster gut zu verschließen oder zu verbauen. Bauliche Mängel sollten sofort beseitigt werden. „Einwanderungsmöglichkeiten“ in Schuppen, Keller, Dachboden oder andere Räume sollten verschlossen und die Räume immer mal wieder auf Nistmöglichkeiten und Rattenspuren untersucht werden. Futter- und Nahrungsmittel sollten immer verschlossen aufbewahrt und Futternäpfe nach dem Gebrauch gereinigt werden. Unterschlupfe wie Sperrmüllhaufen seien problematisch.