Der Künstler floh nach der Machtübernahme der Taliban 2022 aus seiner Heimat.

Auf den ersten Blick sehr gegensätzliche Welten, Afghanistan und die Pfalz, bringt der Künstler Ghulam Naqshband Haidary in seinen Bildern zusammen. Der seit einigen Jahren in Bad Dürkheim lebende Afghane floh 2022 nach der erneuten Machtübernahme der Taliban, für die Malerei Teufelswerk darstellt, mit seiner Familie aus seiner Heimat. Zu sehen sind seine Bilder jetzt im Foyer der Kreisverwaltung.

Haidary wurde 1969 in der afghanischen Hauptstadt Kabul geboren und malt bereits seit 40 Jahren. Er wolle seine künstlerischen Erfahrungen aus Afghanistan und Deutschland miteinander verbinden und zu einem besseren Verständnis der Kulturen beizutragen, sagt er in seiner Sprache, was Tochter und Sohn für die Presse ins Deutsche übersetzen. „Die Kunst besteht darin, die Schönheiten zu entdecken und die Realitäten der Zeit zu erzählen“, nennt er als Credo.

Ein Blick zurück in die Welt vor Krieg und Fanatismus

Seine Bilder, die auf den ersten Blick nahezu fotorealistisch aussehen, zeigen Ansichten aus Afghanistan und inzwischen auch aus der Pfalz, wo man so vieles darf, was den Menschen in Afghanistan mittlerweile verboten ist: Hunde ausführen, Sport treiben, als Frau unverschleiert herumlaufen, dichten – oder eben malen. Man sieht lebendige Marktszenen, Gassen, in denen sich Menschen, Karren und Stände drängen, Straßenszenen aus Kabul, wie sie vor 50 Jahren üblich waren, als noch VW Käfer und andere Oldtimer fuhren, Teeverkäufer vor großen, goldfarbenen Kesseln, aber auch Szenen des Landlebens: einen älteren Mann zum Beispiel, der seitlich auf seinem Esel reitet, ein sanftes Lächeln im Gesicht, das eine tiefe Lebenszufriedenheit ausdrückt. Auf anderen Aquarellen sieht man eine Kamelkarawane und Szenen des wilden Reiterspiels Buzkaschi, bei dem zwei Mannschaften um einen Ziegen- oder Kälberbalg kämpfen. Das Bild beeindruckt mit seiner Dynamik, den exakten Proportionen der Pferde und perfekt getroffenen Gesichtern.

Haidary nutzt Fotos als Vorlagen für seine Gemälde, verändert aber kleine Details, um die Bildaussage zu stärken: Einem warm rauchenden Teekessel zum Beispiel gibt er einen sanft-verschwommenen, regenbogenfarbenen Hintergrund. Die Schwarz-Weiß-Fotos der historischen Szenen aus Kabul, die ihn inspirierten, übersetzt er in realistische Farben . Unscharfe Menschenmengen bekommen ausdrucksstarke Gesichter. Neben Szenen mit Menschen und Tieren widmet er sich auch Gebirgslandschaften. Sie beeindrucken durch hohe Plastizität und „goldenes“ Licht.

Außerdem portraitiert Haidary konkrete Menschen, wie seinen 1939 geborenen Vater Wujoudi Haidary, einen berühmten mystischen Dichter, Gelehrten und Literaturdozenten. Man sieht ihn mit Pantoffeln an seinem Schreibtisch. Der Perserteppich schafft eine wohnliche Atmosphäre. Der für seine Rumi-Interpretationen bekannte Dichter verstarb 2021 an Corona. In einigen Bildern fängt der Künstler auch die heutige Lebensrealität in Afghanistan ein: Eine Frau trägt eine blaue Burka, die zu tragen Frauen in der Öffentlichkeit seit der Herrschaft der Taliban verpflichtet sind. Sie hält ihrem Kind die Augen zu, damit es die Qualen des Krieges nicht sehen muss. Eine weinende Frau im Schleier tröstet eine andere in der Burka. Dem gegenübergestellt ist die friedliche Welt der Sufi-Religion, einem mystischen Islam, der unter den Taliban ebenfalls verboten ist: Mit einem Zauberer und tanzenden Derwischen wird ein Gedicht illustriert.

Die Pfalz ist für Haidary ein Ort des Friedens

Eine sehr friedliche Welt bilden im Kontrast zu Afghanistan auch die aktuellen Pfalzbilder Haidarys ab: Man sieht Radfahrer in Outdoorkleidung, die auf dem Radweg an der Isenach Richtung Bad Dürkheim fahren, Mütter mit Kinderwagen im Kurpark, eine Straßenszene in der Innenstadt Bad Dürkheims vor dem Eiscafé, die Salinen, Mandelbäume, eine Frau, die zwei kleine Hunde ausführt. Ein Bild eines Baumes mit exaktem Schattenspiel lässt den Betrachter den feucht-kühlen Frühlingsduft erspüren, der so sehr im Gegensatz zu den trockenen Landschaften Afghanistans steht.

Haidary war bis zu seiner Flucht in Afghanistan ein bekannter Künstler und Dichter, dessen Werke auch vom Staat angekauft wurden. Er organisierte Ausstellungen in Afghanistan und Pakistan, unter anderem in der dänischen und norwegischen Botschaft und dem französischen Kulturzentrum. Heute lebt er mit seiner Familie zu fünft unter sehr beengten Bedingungen in einer Zwei-Zimmerwohnung in Bad Dürkheim. Zwei seiner verheirateten Töchter konnten noch nicht aus Afghanistan ausreisen, was die Familie sehr bedrückt, da sie gefährdet sind. Außerdem träumt er davon, ein Atelier zu haben, damit er wieder in Öl malen kann.

Die Ausstellung

Die Ausstellung mit Werken von Ghulam N. Haidary ist bis 24. April im Foyer der Kreisverwaltung Bad Dürkheim zu sehen: zu den normalen Öffnungszeiten täglich von 8–13 Uhr oder nachmittags außer freitags nach Vereinbarung unter 06322 9610.

