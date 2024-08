Das Gewitter am Dienstagabend hat in den Weinbergen zwischen Mußbach und Meckenheim für Schäden gesorgt.

„Das Gewitter kam von Südosten“, sagt Bastian Klohr von der Weinbietmanufaktur in Mußbach, „das ist immer ein Zeichen dafür, dass es heftig werden könnte.“ Im Dorf habe man das gar nicht so gemerkt, doch außerorts haben gerade in Nord-Süd-Richtung angelegte Rebzeilen Klohr zufolge Regen und Wind mehr Angriffsfläche geboten. „Der Hageleinfluss war minimal, sodass die Schäden nicht großflächig oder substanziell sind. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“ Ob die Beeren, die gerade in der Reifephase sind, weiter beschädigt worden sind, werde man erst in ein, zwei Tagen sehen. „Wir haben die Zeilen mit Manneskraft so schnell wie möglich wieder aufgerichtet“, sagt Klohr.

Der Wind hat die Stickel genannten Stahlpfosten umgeknickt. Foto: Alexander Hofen/gratis

Auch eine Rebzeile des Weinguts Schwarztrauber konnte dem Unwetter nicht standhalten. Meist komme der Wind von Südost, sagt Gerhard Schwarztrauber, exponierte Reben würden präventiv mit der doppelten Anzahl an Unterstützungsmaterial (Stickel) gesichert. „Diesmal hatten wir Ostwind, das ist ungewöhnlich. Zum Glück ist den Stöcken aber nichts passiert.“ Bereits am Mittwochnachmittag waren die abgeknickten 100 Meter Rebzeile wieder repariert. Zwei Personen hätten dafür aber fast einen ganzen Arbeitstag aufwenden müssen. „Hoffen wir, dass es das war für dieses Jahr“, sagt Schwarztrauber.