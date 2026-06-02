Nach der Hitze Ende Mai ist der Start in den Juni in Neustadt von kräftigen Schauern und Gewittern geprägt. Nach Starkregen am Dienstagnachmittag mit wenig Sicht im Verkehr und viel Wasser auf den Straßen ist die Lage bisher aber überschaubar, informiert Bernd Kaiser vom Medienteam der Neustadter Feuerwehr am frühen Abend. „Wir sind unterwegs, bisher aber nur mit drei kleineren Einsätzen.“

In Hambach stand das Wasser 20 Zentimeter hoch in einem Keller. „Der wird vom Löschzug Süd derzeit ausgepumpt.“ Die Weinbergstraße auf der Hambacher Höhe sei wegen eines verstopften Straßenablaufs überschwemmt worden, sodass die Wehr eingreifen musste. Anwohner eines Hauses in der Berliner Straße in Branchweiler hätten zwar die Feuerwehr alarmiert, „konnten sich letztlich aber selbst helfen“, erklärt Kaiser.