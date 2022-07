Manchmal hilft die Natur mit – dieses Fazit zieht die Neustadter Feuerwehr nach den Ereignissen vom Mittwochabend. Denn kurz nach 19 Uhr hatte ein Bürger über einen Flächenbrand auf dem Flugplatz-Gelände in Lachen-Speyerdorf informiert. Die Feuerwehr rückte umgehend aus, da aufgrund der aktuellen Trockenheit die große Gefahr bestand, dass sich der Brand rasch ausbreiten würde. Doch just zum Zeitpunkt der Alarmierung ging über Lachen-Speyerdorf ein kräftiger Gewitter-Regenschauer nieder. „Dieser kurze, aber kräftige Guss reichte aus, um den Brand zu löschen“, so die Feuerwehr. Ihre Einsatzkräfte kontrollierten das Gebiet noch mit einer Wärmebildkamera, mussten sonst aber nichts mehr tun. Laut Feuerwehr hatte es auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern gebrannt. Zur Brandursache konnte die Wehr keine Angaben machen.