Obwohl es am Montagnachmittag anfangs hagelte und danach auch kurz stark regnete, hatte die Neustadter Feuerwehr bis zum Abend nur zwei Gewitter-Einsätze. Auf der Haardt stand in einem Haus in der Straße Am Wiesbrunnen das über einen Kellerschacht eingedrungene Wasser fünf Zentimeter hoch im Keller. Feuerwehrsprecher Bernd Kaiser sagte auf Anfrage, dass der Lichtschacht abgedeckt worden sei. Zudem hätten die zehn Einsatzkräfte den Keller leergepumpt. Wenig später war die Feuerwehr in der Siedlerstraße am Rand des Heidenbrunnertals gefordert. Dort war ein Gitter an einem Bachlauf verstopft. Die Wehrleute reinigten den Bereich, so Kaiser.