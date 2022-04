Wer findet heraus, wo im Stadtteil Böbig sechs Situationen fotografiert wurden? Sie sind auf dem Titelblatt der neuesten Ausgabe der Stadtteilzeitung Böbignews, die am Wochenende im Stadtteil verteilt wurde und auch im Internet unter www.neustadt.eu/soziale-stadt-böbig zu finden ist. Die Aktion soll laut Informationen der Stadtverwaltung Lust darauf machen, den Stadtteil vielleicht einmal neu zu entdecken und findet im Rahmen des Programms „Soziale Stadt Neustadt-Böbig“ zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung statt, der am 14. Mai 2022 begangen wird. Wer glaubt, die fotografierten Orte gefunden zu haben, kann sie auf einem Teilnahmebogen, der ebenfalls in der Böbignews zu finden ist, markieren und diesen an den Stadtteiltreff Böbig, Am Knappengraben 18, 67433 Neustadt schicken. Unter den Teilnehmern mit den meisten richtigen Markierungen wird ein „Neustadt-Picknick-Rucksack“ der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH im Wert von mehr als 70 Euro verlost. Einsendeschluss ist der 7. Mai. Der Gewinner wird am 14. Mai bekannt gegeben.