„Nachdem Ende November der Verband beschlossen hatte, die Rundenwettkämpfe im Dezember und Januar zu verschieben, kann ich nun endlich gute Nachrichten verkünden: Ab Februar geht es weiter.“ Darüber informiert Liam Rogel, Pressewart des Gewichtheberverbandes Rheinland-Pfalz.

Jedoch seien es wegen der in der Pandemie abgeänderten Ausschreibung keine normalen Wettkämpfe, so Rogel.

Rogel: „Wir haben uns als Verband die Option ausgelassen, Wettkämpfe als Fernkämpfe austragen zu lassen.“ Genauer bedeute dies, dass die Mannschaft jeweils zu Hause im Beisein eines Kampfrichters hebe und dann die Ergebnisse einschicke. Diese Option werde für den kommenden Wettkampf gezogen, „da noch nicht abzusehen ist, ob Anfang Februar die Anzahl der Neuinfektionen wieder so niedrig ist, dass keine erhöhte Gefahr einer Infektion mehr ausgeht“. Nach dem nächsten Wettkampftag gebe es weitere Beratungen, ob die Runde im März in gewohnter Weise stattfinden könne und wann die ausgefallenen Wettkämpfe nachgeholt werden könnten.

In der Oberliga sind laut Rogel die ersten beiden Kampftage ausgetragen worden, die Wettkampftage drei und vier seien verschoben worden. Es gehe mit dem fünften Wettkampftag am Samstag, 12. Februar, weiter: TSG Haßloch - AC Altrip, KSV Hostenbach - AC Weisenau, KSV Worms - KTH Ehrang und am Samstag, 19. Februar, AV 03 Speyer II - TSG Kaiserslautern.