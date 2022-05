Mit zweimal Gold, je einmal Silber und Bronze sowie Platz fünf in der Mannschaftswertung kehrte die Nachwuchsstaffel der TSG Haßloch von den süddeutschen Mehrkampfmeisterschaften der Gewichtheber in Ladenburg zurück.

Den Anfang machte Larkin Klein im Jahrgang 2011: Mit Bestleistungen im Stoßen (32 kg) sowie den athletischen Disziplinen (Kugelschock, Dreierhoppsprung, Sternlauf) sicherte sie sich nicht nur die Goldmedaille in ihrer Klasse, sondern wurde zudem beste Heberin des Jahrgangs 2011, informiert die TSG Haßloch. Als zweite Heberin ging Leonie Langohr an den Start. Mit sechs gültigen Versuchen und Bestleistungen von 27 kg im Reißen und 33 kg im Stoßen belegte Leonie Langohr den fünften Platz.

Die Zwillinge Lukas und Simon Rach überzeugten im Jahrgang 2010 mit Bestleistungen im Gewichtheben und den athletischen Disziplinen und belegten die Plätze eins und zwei. Luca Thomsen wurde im Jahrgang 2007 Dritter mit Bestleistungen in allen Disziplinen – im Gewichtheben verbesserte er seine Zweikampfleistung um acht Kilo. Der Abstand zur Goldmedaille betrug 1,5 Punkte, zur Silbermedaille nur 0,15 Punkte. In der Mannschaftswertung (Summe der vier besten Athleten) wurde die Staffel der TSG Haßloch Fünfte.

In drei Wochen stehen die Rheinland-Pfalzmeisterschaften in Haßloch für die Jugendstaffel an. Am 11. Juni ab 09.30 Uhr gehen die Jugendheber aus Rheinland-Pfalz im TSG-Sportzentrum auf Medaillenjagd.