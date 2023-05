Am Mittwoch haben nach Angaben der Stadtverwaltung die Bauarbeiten für den neuen Kreisel in der Louis-Escande-Straße begonnen. Über den Kreisel soll die Erweiterung des Gewerbegebiets erschlossen werden. Derzeit wird die Fläche südlich des Decathlon-Marktes noch landwirtschaftlich genutzt. Drei Betriebe wollen das Areal künftig nutzen: das Autohaus Falter, eine Baustoffhandlung von Hornbach und der Betrieb „Quartier Christ“. Laut Stadt sollen die Arbeiten am Kreisel rund vier Monate dauern. In den ersten beiden Wochen kann die Louis-Escande-Straße noch in beide Richtungen auf verengten Fahrbahnen genutzt werden, so die Stadtverwaltung. Danach erfolgt eine halbseitige Sperrung zwischen Decathlon und „Beckers kleine Farm“, von Süden aus gesehen die linke Spur. Die Baustelle werde so organisiert, dass durchgehend die Zufahrt von Süden, also von der B39 kommend, zu Kino, Decathlon und Pfitzenmeier möglich ist. Ebenso soll die Buslinie 508 immer fahren können. Vom Kino oder Decathlon kommend könne dann aber nicht mehr Richtung Süden abgebogen werden. Eine Umleitung werde ausgeschildert.